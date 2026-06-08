Λίγες ώρες πριν από το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL, ο πρόεδρος της ΕΣΑΚΕ, Μιχάλης Μελής, απηύθυνε κάλεσμα προς όλες τις πλευρές για ηρεμία και υπευθυνότητα.

Η ένταση που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με εκατέρωθεν ανακοινώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις, έχει μεταφέρει το ενδιαφέρον μακριά από το αγωνιστικό κομμάτι. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ παρενέβη θεσμικά, ζητώντας να πέσουν οι τόνοι και να προστατευθεί το κύρος του πρωταθλήματος.

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