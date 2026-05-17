Ο Αθηναϊκός συνεχίζει να επενδύει στον κορμό που τον οδήγησε στην επιστροφή στους τίτλους, διατηρώντας στο δυναμικό του την Έλενα Τσινέκε έως το 2028.

Η διεθνής Ελληνίδα γκαρντ, που αποτέλεσε ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας τη φετινή σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Σύλλογο, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση των «κυανέρυθρων» να χτίσουν πάνω στη φετινή επιτυχημένη πορεία.

Η ανακοίνωση της ομάδας συνοδεύτηκε από συμβολισμούς για τη Euroleague και το νέο συμβόλαιο της παίκτριας, με τον Αθηναϊκό να κάνει λόγο για μια σχέση που αποτελεί πλέον «κομμάτι της αγωνιστικής ταυτότητας και των ονείρων» του Συλλόγου.

Αναλυτικά:

«Κομμάτι της οικογένειάς μας, κομμάτι της αγωνιστικής μας ταυτότητας, κομμάτι των ονείρων μας. Η Έλενα Τσινέκε παραμένει στον Αθηναϊκό Qualco, υπογράφοντας συμβόλαιο ως το 2028.

Οι αρκετά παρατηρητικοί το είδαν! Το σήμα της Euroleague και το δακτυλίδι στο δάκτυλο! Οι δύο εικόνες (βλ. gallery) διέφεραν σε δύο σημεία, όσα και το νέο συμβόλαιο της Έλενας Τσινέκε με τον Αθηναϊκό Qualco. Η διοικούσα επιτροπή της ομάδας μας με χαρά και περηφάνια ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας με την Ελληνίδα γκαρντ, η οποία μέσα στον ένα χρόνο που φόρεσε τη φανέλα με το πλατανόφυλλο, είδε τη ζωή της να αλλάζει σε όλα τα επίπεδα και, φυσικά, έδωσε τα διαπιστευτήριά της σε αγωνιστικό επίπεδο.

Η Έλενα Τσινέκε αγωνίστηκε φέτος σε 16 ματς στο Eurocup με 15 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής, 4.6 πόντους, 2.3 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ, στο Ελληνικό Πρωτάθλημα σε 19 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, είχε 9.2 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ, ενώ ήταν εκ των κορυφαίων του Αθηναϊκού Qualco στο Allwyn Final Four και είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

“Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα του Αθηναϊκού και τη νέα σεζόν. Νιώθω ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που έχω από τη διοίκηση και το προπονητικό staff, και αυτό έκανε την απόφασή μου πολύ εύκολη. Είμαι έτοιμη να δουλέψω σκληρά, να δώσω το 100% μου και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της”, ήταν τα πρώτα λόγια της Έλενας Τσινέκε μετά την ανανέωση του συμβολαίου της και όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο.

Έλενα Τσινέκε ως το 2028 ή eL28!

Because even when the world might be against us, we’ll be in this 2gether!»