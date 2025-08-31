Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς θα χάσει τη συνέχεια του EuroBasket 2025, όπως αναφέρει η Meridian Sport, εξαιτίας του τραυματισμού που αποκόμισε στο παιχνίδι με την Πορτογαλία.

Ο Σέρβος γκαρντ είχε τραυματιστεί στους οπίσθιους μηριαίους και σύμφωνα με το σερβικό δημοσίευμα, δεν θα μπορέσει να ενισχύει την προσπάθεια της ομάδας του στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η παρουσία του Μπογκντάνοβιτς στο τουρνουά αποδεικνύεται ιδιαίτερα σύντομη, με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, να μην μπορεί να υπολογίζει πλέον ένα από τα βαριά χαρτιά του.

Ο χαρισματικός σουτέρ των Κλίπερς πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις δύο παιχνίδια με Εσθονία και Πορτογαλία, όπου μέτρησε κατά μέσο όρο 9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Η Σερβία παραμένει πολύ μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού, καθώς διαθέτει πλούσιο ρόστερ με πολλές επιλογές. Πιο λαμπερή από όλες φυσικά, εκείνη του Νίκολα Γιόκιτς.