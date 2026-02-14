Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, το Μαρούσι επικράτησε με 78-77 της Καρδίτσας, για την 19η αγωνιστική της Basket League.

Τεράστια νίκη για το Μαρούσι, στην προσπάθειά του να μείνει στην κατηγορία. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με καλάθι του Τζόρνταν Κίνγκ στα 4.6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα και πανηγύρισαν μία υπερπολύτιμη νίκη.

Η Καρδίτσα μπήκε καλύτερα στο παρκέ στην πρώτη περίοδο, βασιζόμενη στα υψηλά ποσοστά ευστοχίας της, ολοκληρώνοντας μάλιστα το πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας σκοράρει 27 πόντους. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στην δεύτερη περίοδο, ισορροπώντας το παιχνίδι, ενώ με προσήλωση στην αμυντική λειτουργία και με σωστές επιλογές στην επίθεση, κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ και να κλείσουν το ημίχρονο προηγούμενοι, με 49-42.

