Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη έναν σοκαριστικό τραυματισμό στο γόνατο στη διάρκεια του αγώνα της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό και υπάρχουν φόβοι ότι είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα που αποκόμισε.

Αυτό παραδέχτηκε στις δηλώσεις του, μετά το τέλος της αναμέτρησης στην Κωνσταντινούπολη και ο προπονητής των Τούρκων, Ιγκόρ Κοκόσκοφ, τονίζοντας ότι «η κατάσταση του Παπαγιάννη δεν μοιάζει καλή».

Μηνύματα στήριξης προς τον Έλληνα σέντερ έστειλαν τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η ΕΟΚ, με τους «πράσινους» να γράφουν κάτω από την ανάρτηση της EuroLeague: «Γίνε σύντομα καλά και μείνε δυνατός, Γιώργο».

Heart of a warrior, we’re all with you 💪 pic.twitter.com/fPkHeiRye1 — EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2025

Από τη μεριά της η ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης ανέβασε στα social media μία φωτογραφία του Παπαγιάννη με τη γαλανόλευκη φανέλα, γράφοντας: «Γιώργο, είμαστε όλοι δίπλα σου».