Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε με πρόστιμο τις ΚΑΕ Μαρούσι, Ηρακλής και Πανιώνιος. Οι «καμπάνες» αφορούν σε όσα διαδραματίστηκαν στα γήπεδά τους το περασμένο σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά, οι αποφάσεις:

«1. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος, κατά τη διάρκεια ακρόασης του Εθνικού Ύμνου, κατά τον αγώνα που διεξήχθη την 18.04.2026 με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-ΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ).

Επιβάλλεται στη ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο ύψους εννιακοσίων (900,00) ευρώ για άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.

1.Απαλλάσσεται η ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος, κατά τη διάρκεια ακρόασης του Εθνικού Ύμνου, κατά τον αγώνα που διεξήχθη την 19.04.2026 με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ Νέα Κ.Α.Ε 2014).

2.Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) χρηματικό πρόστιμο ύψους εξακοσίων (600,00) ευρώ για άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.