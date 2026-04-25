Λίγο μετά την ένταξή του στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν αλλά και την βράβευσή του ως rising star της Euroleague, φιλοξενήθηκε σε Ισπανικό Μέσο, όπου μίλησε πριν την έναρξη της διαδικασίας των play-offs απέναντι στον Παναθηναϊκό για τα ατομικά του βραβεία, το μέλλον του και τον στόχο της πρόκρισης στο Final-4.

Ο Δομινικανός γκαρντ, απέδωσε την επιτυχία του στη σκληρή δουλειά και την εμπιστοσύνη της Βαλένθια, εκφράζοντας την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας για το Final Four. Παρά το συμβόλαιό του έως το 2028, ο Δομινικανός γκαρντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το NBA, υπό την προϋπόθεση ενεργού ρόλου.

