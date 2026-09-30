Ο Άλεξ Μουμπρού έκανε δηλώσεις πριν από το παιχνίδι της Πέμπτης ανάμεσα σε Βίρτους Μπολόνια και Ολυμπιακό (1/10, 21:30), το οποίο χαρακτήρισε ως ματς αυξημένης δυσκολίας.

Ο Ισπανός προπονητής μοιράστηκε τις σκέψεις του πριν την εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του με τους ερυθρόλευκους, επισημαίνοντας ότι και οι δύο ομάδες προέρχονται από παιχνίδια στα οποία δαπάνησαν σημαντικά ποσοστά ενέργειας, με μόνη διαφορά το τελικό αποτέλεσμα.

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