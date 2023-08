Οι αρχικοί φόβοι για τον τραυματισμό του Ραούλ Νέτο στην πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023, απέναντι στο Ιράν, επιβεβαιώθηκαν, με τον πρώην ΝΒΑer και νεοαποκτηθέντα γκαρντ της Φενερμπαχτσέ να τίθεται εκτός από το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Ο 31χρονος υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο δεξί πόδι και εκτός από το Μουντμπάσκετ κινδυνεύει να απουσιάσει από το μεγαλύτερο μέρος της αγωνιστικής περιόδου 2023-24.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο τραυματισμός του Νέτο έχει αντίκτυπο και στην υπόθεση του Νικ Καλάθη στη Φενέρ, καθώς ο ομογενής γκαρντ δεν υπολογιζόταν από τον Δημήτρη Ιτούδη για τη νέα σεζόν, αλλά πλέον απέκτησε ελπίδες παραμονής στην τουρκική ομάδα…

Lucas Dias breaks down in tears after Raul Neto’s injury. Wishing Raul a speedy recovery ❤️🇧🇷#FIBAWC pic.twitter.com/HHjtuvHOc4

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ