Με 4.2 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη και τις ΗΠΑ να βρίσκονται τρεις πόντους πίσω από τον Καναδά, μόνο ένα ασύλληπτο τρίποντο θα έσωζε τους Αμερικανούς στον μικρό τελικό του Μουντομπάσκετ 2023. Ο Μικάλ Μπρίτζες ωστόσο έδωσε τη λύση με έναν φαντασμαγορικό τρόπο.

Every angle of Mikal Bridges' shot that sent it to overtime. Tell a friend.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/TRWx563FRp

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023