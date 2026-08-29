Πάει για το θαύμα λέει η Εθνική μας ομάδα προκειμένου να πάει στο Μουντομπάσκετ. Θαύμα που πρέπει για το ραντεβού στο Κατάρ, να εστιάσει στον τελικό του “T-Center” με την Ισπανία, τη Δευτέρα.

Η Ισπανία μπορεί να έχασε χθες στην έδρα της 89-95 από την Πορτογαλία, αλλά δεν παύει να είναι κορυφαία ομάδα και δικαιωματικά να διεκδικεί την κορυφή του ομίλου. Ας μην…ψάχουμε όμως τους αντιπάλους και τη δυναμική τους. Το ερώτημα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, είναι αν αξίζει αυτή την πρόκριση. Η απάντηση είναι όχι. Και αυτή δεν εξαρτάται από τα στραβοπατήματα που έγιναν μέχρι τώρα, καθηλώνοντας στις τρεις μόλις νίκες την Εθνική που φιγουράρει στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα, αλλά στην εικόνα που έχει βγάλει.

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