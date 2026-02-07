Ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί σε όλες τις αναμετρήσεις της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL προς ένδειξη πένθους για τον ξαφνικό θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου.

