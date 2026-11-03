Τέσσερις ελληνικές ομάδες μπαίνουν στη «μάχη» της 5ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup, δύο σήμερα και δύο αύριο. Σήμερα Τρίτη (3/11) στις 19:00 ρίχνονται στη μάχη η Μύκονος και ο Κολοσσός Ρόδου.

Η Μύκονος υποδέχεται στο νησί των Κυκλάδων την Οραντέα, με στόχο το πέντε στα πέντε στον 8ο όμιλο. Η ομάδα του νησιού είναι αήττητη στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και πρωτοπορεί με ρεκόρ 4-0. Η ρουμανική ομάδα ακολουθεί στη 2η θέση με 3-1, οπότε το ματς έχει χαρακτήρα ντέρμπι κορυφής.

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