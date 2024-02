Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι ο αρχηγός της Ανατολής στο All Star Game και θα παλέψει να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη. Ο Έλληνας σταρ απoλαμβάνει τη γιορτή του ΝΒΑ και έχει παρέα και τους γιους του Λίαμ και Μάβερικ, οι οποίοι στην προθέρμανση πριν την έναρξη της αναμέτρησης έκλεψαν την παράσταση παίζοντας με την μπάλα. Μάλιστα ο ένας έδωσε και την ασίστ για το καλάθι του πατέρα του.

This moment between Giannis Antetokounmpo and his kids before the All-Star Game 🥹

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

(via @NBA)pic.twitter.com/pGKJzHQZu1

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 19, 2024