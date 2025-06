Πένθος στο ΝΒΑ και το αμερικανικό μπάσκετ, καθώς, το απόγευμα της Τετάρτης (11/06) «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Ντέιβιντ Γκρίνγουντ.

UCLA teammate David Greenwood passed away. One of the best high school and college players I have ever seen. Successful high school coach in LA and quality man…RIP🙏🏽💙 pic.twitter.com/oMvTe4eFSn

— Elder Marques Johnson (@olskool888) June 11, 2025