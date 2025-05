Τα πλέι-οφ του NBA βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τις οκτώ ομάδες που συνεχίζουν στο κυνήγι του τίτλου, παράλληλα όμως έχουν ήδη ξεκινήσει να… ζεσταίνονται οι μηχανές ενόψει του καλοκαιριού, με την κλήρωση για τη σειρά επιλογής στα ντραφτ (που διεξάγεται τα ξημερώματα της Τρίτης 13/5) να αποτελεί τρόπον τινά την ανεπίσημη έναρξη της θερινής περιόδου. Ντραφτ, παίκτες που βγαίνουν ελεύθεροι στην αγορά και ανταλλαγές έχουν ξεκινήσει ήδη να απασχολούν τα διοικητικά στελέχη όλων των ομάδων, σε ένα καλοκαίρι όπου το κεντρικό πρόσωπο αναμένεται να είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο τρίτος συνεχόμενος αποκλεισμός των Μπακς στον πρώτο γύρο των πλέι-οφ και η εξαιρετικά αμφίβολη μελλοντική προοπτική τους είναι δεδομένο ότι έβαλαν σε σκέψεις τον Έλληνα σουπερστάρ. Όσο κι αν ο “Greek Freak” αισθάνεται δεμένος με την πόλη του Μιλγουόκι και την ομάδα, η επιθυμία του να διεκδικήσει με αξιώσεις άλλο ένα πρωτάθλημα, όσο βρίσκεται στην ακμή του, είναι πολύ πιθανό να τον φέρουν εκτός Ουισκόνσιν. Τη γενική αίσθηση έρχεται να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ του Σαμς Τσαράνια στο ESPN, σύμφωνα με το οποίο ο “Giannis” εμφανίζεται για πρώτη φορά στην καριέρα του ανοιχτός στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τα «ελάφια».

Όπως επισημαίνει ο Τσαράνια, κατά καιρούς διάφορες ομάδες έχουν βολιδοσκοπήσει τους Μπακς σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Αντετοκούνμπο, λαμβάνοντας πάντα την ίδια -αρνητική- απάντηση. Φέτος όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς όλα εξαρτώνται από την επιθυμία του Έλληνα φόργουορντ, και μάλιστα εις διπλούν: σε πρώτο επίπεδο, το κατά πόσον θεωρεί ότι μπορεί να διεκδικήσει τίτλους στο Μιλγουόκι και σε δεύτερο, το πού θα προτιμούσε να καταλήξει, αν τελικά αποφασίσει να αποχωρήσει.

Two-time NBA MVP Giannis Antetokounmpo has not made any firm decisions, but for the first time in his career, he is open-minded about whether his best fit is remaining in Milwaukee – or playing elsewhere, league sources told ESPN.

Story on ESPN: https://t.co/2aTg3Bq8o3

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2025