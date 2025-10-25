Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με εξωπραγματική εμφάνιση, «διέλυσε» την άμυνα των Τορόντο Ράπτορς, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 122-116 και στο 2/2 στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν στο NBA.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα σπουδαίο double-double, – το δεύτερο για φέτος- έχοντας 31 πόντους, 20 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 37 λεπτά συμμετοχής, με 9/12 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 7/12 βολές!

Το ματς

Οι Μπακς μπήκαν φουριόζοι στην αναμέτρηση και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 19-27, όμως οι Ράπτορς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 35-25, προηγήθηκαν με 54-52 στην λήξη του ημιχρόνου.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος, με τους Μπακς να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση, όμως οι Ράπτορς είχαν τις απαντήσεις, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο ισόπαλες με 86-86.

Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν συνεχώς στο σκορ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει τα πάντα στο παρκέ για να κρατήσει τα «Ελάφια» στην διεκδίκηση της νίκης, με το φινάλε να εξελίσσεται σε θρίλερ.

Oι… συμπαραστάτες του Γιάννη

Στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα, ανέλαβαν δράση για τους Μπακς ο Κόουλ Άντονι και ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, που έδωσαν «ανάσα» στους φιλοξενούμενους και προβάδισμα πέντε πόντων 1:54 πριν την λήξη (115-110).

Οι Ράπτορς, με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο λεπτό, αποφάσισαν να τα κάνουν όλα… λάθος και έδωσαν το δικαίωμα στους Μπακς να φύγουν από τον Καναδά με τη νίκη, κάνοντας το 2/2 στο ξεκίνημα της σεζόν.

Άξιος συμπαραστάτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν ο Κόουλ Άντονι με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Μπράντον Ίνκγραμ με 29 πόντους, 6 ριμπαόυντ και 3 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 19-27, 54-52, 86-86, 116-122.

ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΑΠΤΟΡΣ (Ντάρκο Ραγιάκοβιτς): Ίνγκραμ 29 (7/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπαρνς 17 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Πολτλ 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπάρετ 20 (8/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Κουίκλι 19 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μαμουκελασβίλι 4, Ντικ 5 (1), Αγκμπάτζι 3, Σιντ 3 (1/6 σουτ, 4 ασίστ), Μόγκμπο, Μπατλ 9 (3/3 τρίποντα)

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 20 (4/11 τρίποντα, 4 ασίστ), Αντετοκούνμπο 31, Τέρνερ 4 (2/8 σουτ, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Γκριν 9 (3/5 τρίποντα), Ρόλινς 13 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κούζμα 8 (4/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Άντονι 23 (7/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόρτις 11 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Πρινς 3 (1), Κόφι

Μπόστον Σέλτικς – Νιου Γιορκ Νικς 95-105

Οι Νιου Γιορκ Νικς αν και δυσκολεύτηκαν αρκετά, έκαμψαν την αντίσταση των Μπόστον Σέλτικς, επικρατώντας με 105-95.

Παρά τις απουσίες τους, οι «Κέλτες» έβγαλαν μαχητικό πνεύμα στο Madison Square Garden, όμως οι Νικς άντεξαν στην πίεση και έκαναν το 2/2 στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Οι Νεοϋορκέζοι πήραν τη νίκη, επειδή ήταν εξωπραγματικοί στη δεύτερη περίοδο, όπου έτρεξαν επί μέρους 42-14, χτίζοντας διαφορά που τους επέτρεψε να την διαχειριστούν παρά την αντεπίθεση των Σέλτικς. Ο Τζέιλεν Μπράνσον με 31 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν για ακόμη μια φορά ο κινητήριος μοχλός των Νικς, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς που είχε 26 πόντους και 13 ριμπάουντ. Για τους Μπόστον Σέλτικς ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράουν, που είχε 23 πόντους, 4 ριμπαόυντ και 3 ασίστ, χωρίς να πάρει βοήθειες από τον Ντέρικ Ουάιτ, που έμεινε στους 15 πόντους. Ορλάντο Μάτζικ – Ατλάντα Χοκς 107-111 Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ υποδέχθηκαν τους Χοκς, με την ομάδα από την Ατλάντα να παίρνει μια μεγάλη νίκη (111-107) , πραγματοποιώντας τρομερή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, όπου σημείωσε 70 πόντους. Ο Τρε Γιάνγκ με 25 πόντους και 6 ασίστ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους Χοκς, ενώ καλό ματς έκανε και ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Ουόκερ, που είχε 19 πόντους και 4 ασίστ. Για τους Μάτζικ ξεχώρισε ο Φρανζ Βάγκνερ με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ. Μπρούκλιν Νετς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 124-131 Στη Νέα Υόρκη, οι Νετς υποδέχθηκαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν… περίπατο μέχρι και το τέταρτο δωδεκάλεπτο, αφού οι γηπεδούχοι εξαπέλυσαν επική αντεπίθεση. Οι Καβαλίερς μπήκαν στην τελευταία περίοδο, έχοντας προβάδισμα 22 πόντων, όμως οι Νετς με επί μέρους 34-16 εκμεταλλεύτηκαν το blackout των «Καβς» μετατρέποντας το ματς σε θρίλερ. Τελικά, οι Καβαλίερς αφυπνίστηκαν στο φινάλε και κατάφεραν να αποφύγουν την «αυτοκτονία», παίρνοντας την πρώτη τους νίκη την φετινή σεζόν, με 131-124 έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντόνοβαν Μίτσελ. Ο ηγέτης των Καβαλίερς, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 35 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ για τους Νετς ξεχώρισε ο Καμ Τόμας με 33 πόντους, 2 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος