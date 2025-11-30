Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ακόμη μια χρυσή σελίδα στην καριέρα του, καθώς με τους 29 πόντους που σημείωσε στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς με 116-99 επί των Μπρούκλιν Νετς, ξεπέρασε τους 21.000 πόντους στο ΝΒΑ. Ο Έλληνας σούπερ σταρ, σε μόλις 19 λεπτά συμμετοχής, ολοκλήρωσε το ματς με 12/15 δίποντα, 8 ριμπάουντ και ένα τρίποντο.

Αυτό ήταν το δεύτερο παιχνίδι του Greek Freak μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό στη βουβωνική χώρα, ωστόσο έδειξε πως βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, βοηθώντας τους Μπακς να σταματήσουν το αρνητικό σερί των επτά συνεχόμενων ηττών και να φθάσουν σε μια ευρεία νίκη.

Σημαντική ήταν και η επιστροφή του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος μέτρησε 13 πόντους στο πρώτο του ματς μετά τον τραυματισμό που τον είχε αφήσει εκτός από την πρεμιέρα της σεζόν. Ο Έι Τζέι Γκριν πρόσθεσε 15 πόντους και ο Μπόμπι Πόρτις Τζούνιορ άλλους 13, σε μια βραδιά όπου πολλά πήγαν σύμφωνα με το πλάνο για το Μιλγουόκι.

Από την άλλη πλευρά, οι αποδεκατισμένοι Νετς παρουσίασαν αξιοπρεπή εικόνα παρά τις σημαντικότατες απουσίες τους. Ο ρούκι Ντάνι Γουλφ έκανε ρεκόρ καριέρας με 22 πόντους (5/9 τρίποντα), δείχνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ της ομάδας. Ο Τζέιλεν Γουίλσον πρόσθεσε 13 πόντους, όμως το Μπρούκλιν δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Μπακς.

Οι Νετς έπαιξαν χωρίς τον πρώτο τους σκόρερ Μάικλ Κούπερ Τζούνιορ, που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση, αλλά και χωρίς τον Έγκορ Ντέμιν λόγω διαχείρισης τραυματισμού στη πελματιαία απονεύρωση. Εκτός παραμένει και ο Καμ Τόμας, που έχει να αγωνιστεί από τις αρχές Νοεμβρίου.

Οι Μπακς είχαν καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, όταν με επί μέρους 39-24 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο πήραν διαφορά 18 πόντων (71-53). Στα μέσα της τρίτης περιόδου, η διαφορά άγγιξε και το +32 (92-60), επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του Μιλγουόκι.