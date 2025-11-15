Ο Μάιλς Τέρνερ ευστόχησε σε τρίποντο με την έναρξη της παράτασης, δίνοντας το… σύνθημα στους γηπεδούχους, Μιλγουόκι Μπακς για να φθάσουν στην νίκη επί των Σάρλοτ Χόρνετς με 147-134, σε αγώνα για τον Γ` όμιλο του NBA Cup East.

Τα «ελάφια» που δεν προηγήθηκαν ποτέ με διαφορά μεγαλύτερη από επτά πόντους στην κανονική διάρκεια, νίκησαν τους Χόρνετς με 18-5 στην παράταση, βελτιώνοντας το σκορ τους σε 2-0 και παραμένοντας η μόνη αήττητη ομάδα στον όμιλο, ενώ η ομάδα της Σάρλοτ είναι η μόνη ομάδα με δύο ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ο Μάιλς Μπρίτζες… απάντησε στο τρίποντο του Τέρνερ με ένα floater πριν ο Τέρνερ ευστοχήσει σε ακόμη ένα τρίποντο για ν’ αρχίσει ένα σερί 8-0 που έληξε με τον Κάιλ Κούζμα να ευστοχεί σε τρίποντο για να διευρύνει το προβάδισμα των Μπακς στο 140-131 με 1:49 να απομένουν για την λήξη. Αυτή, ήταν η πρώτη φορά που οι ομάδες είχαν διαφορά μεγαλύτερη των έξι πόντων από τότε που οι Χόρνετς προηγήθηκαν με 78-69 στην τρίτη περίοδο.

Ο Μπρίτζες πέτυχε ένα τρίποντο για να τερματίσει το σερί των Μπακς και οι δύο ομάδες είχαν στην συνέχεια εναλλάξ την ανούσια κατοχή της μπάλας, πριν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκοράρει συνεχόμενα για να εδραιώσει την νίκη.

Ο Έλληνας άσος, ο οποίος έχασε τον προηγούμενο αγώνα των Μπακς με τους Χόρνετς (σ.σ. την Τετάρτη) λόγω τραυματισμού στο αριστερό γόνατο, τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 18 ασίστ κι’ επτά ριμπάουντ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, ήταν ο Κούζμα με 29 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ράϊαν Ρόλινς πέτυχε 20 πόντους, ο Τέρνερ 18 πόντους και ο Εϊ Τζέϊ Γκριν 13, ενώ σημαντική βοήθεια προσέφεραν οι Πόρτις (12π.), Αντονι (10π.) και Χάρις (10π.).

Όσον αφορά στους φιλοξενούμενους, ο Μπρίτζες και ο πρωτοεμφανιζόμενος, Κον Κνούπελ, σημείωσαν από 32 πόντους, ενώ ο ΛαΜέλο Μπολ, ο οποίος έχασε τους προηγούμενους πέντε αγώνες λόγω τραυματισμού στον δεξιό αστράγαλο, τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους και 10 ασίστ.

Σε αγώνες για το ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ντιτρόιτ-Φιλαδέλφεια 114-105

Ορλάντο-Μπρούκλιν 105-98

Μιλγουόκι-Σάρλοτ 147-134 (παρ.)

Νέα Υόρκη-Μαϊάμι 140-132

Μινεσότα-Σακραμέντο 124-110

Ντάλας-ΛΑ Κλίπερς 127-133 (παρ.)

Νέα Ορλεάνη-ΛΑ Λέικερς 104-118

Σαν Αντόνιο-Γκόλντεν Στέιτ 108-109

Χιούστον-Πόρτλαντ 140-116

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 8-4

Φιλαδέλφεια 7-5

Τορόντο 7-5

Βοστώνη 6-7

Μπρούκλιν 1-11

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 11-2

Κλίβελαντ 8-5

Μιλγουόκι 8-5

Σικάγο 6-5

Ιντιάνα 1-11

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ατλάντα 8-5

Μαϊάμι 7-6

Ορλάντο 7-6

Σάρλοτ 4-8

Ουάσινγκτον 1-11

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 12-1

Ντένβερ 9-2

Μινεσότα 8-4

Πόρτλαντ 6-7

Γιούτα 4-8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 9-4

Φοίνιξ 8-5

Γκόλντεν Στέιτ 8-6

Λ.Α. Κλίπερς 4-8

Σακραμέντο 3-10

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Χιούστον 8-3

Σαν Αντόνιο 8-4

Μέμφις 4-9

Ντάλας 3-10

Νέα Ορλεάνη 2-10