Ο γκαρντ των Ντένβερ Νάγκετς, Ράσελ Γουέστμπρουκ, υποβλήθηκε την Τρίτη (27/5) σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση δύο καταγμάτων στο δεξί του χέρι.

«Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη όλων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ανυπομονώ να επιστρέψω σύντομα στο 100%», ανέφερε ο βετεράνος παίκτης σε δήλωσή του που δημοσιεύτηκε στο X, από το The Athletic. «Η επιστροφή έχει ήδη ξεκινήσει».

Ο 36χρονος Γουέστμπρουκ δήλωσε ότι ο τραυματισμός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024/25. Τα δάχτυλά του ήταν έντονα δεμένα με ταινία κατά τη διάρκεια των play off, τα οποία ολοκληρώθηκαν στις 18 Μαΐου για το Ντένβερ, με αποκλεισμό σε έξι αγώνες από την Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στα ημιτελικά της Δύσης.

