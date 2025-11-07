Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς, ΛεΜπρον Τζέιμς, συμμετείχε σε προπονήσεις με επαφές και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί από τους ιατρούς της ομάδας σε μία με δύο εβδομάδες. Ο Τζέιμς είχε διαγνωστεί με ισχιαλγία στη δεξιά πλευρά του σώματος.

Παρά την απουσία του, οι «λιμνάνθρωποι» μετρούν πέντε σερί νίκες και ξεκίνησαν τη σεζόν με ρεκόρ 7-2. Ο 40χρονος σταρ δεν έχει ακόμη ξεκινήσει την 23η σεζόν του στο NBA και την όγδοη με τους Λέικερς.

Πέρυσι είχε μέσο όρο 24,4 πόντους, 8,2 ασίστ και 7,8 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, ενώ κατετάγη έκτος στην ψηφοφορία για τον MVP και αναδείχθηκε στη δεύτερη ομάδα All-NBA.