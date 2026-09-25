Σε μια σημαντική οργανωτική αλλαγή προχωρά η Stoiximan Greek Basketball League, δημιουργώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της τη θέση του Εκτελεστικού Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), με τον Ευθύμη Ρεντζιά να αναλαμβάνει το συγκεκριμένο πόστο.

Η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της λίγκας και εντάσσεται, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, στον θεσμικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό της GBL, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του πρωταθλήματος.

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