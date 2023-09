Για ακόμη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκδήλωσε τάσεις φυγής από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο «Greek Freak» φιλοξενήθηκε στο podcast «48 minutes» και άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τα «ελάφια» αν δει ότι δεν υπάρχει μαζί τους η προοπτική κατάκτησης κι άλλων πρωταθλημάτων.

«Έχω κουραστεί να μοιράζομαι την ίδια ιστορία για το Game 6 (σ.σ.: με τους Φοίνιξ Σανς). Θέλω να δημιουργήσω νέες αναμνήσεις. Αν οι Μιλγουόκι Μπακς είναι στην ίδια σελίδα με εμένα, για το υπόλοιπο της καριέρας μου, θα είναι υπέροχο. Αν όχι, πρέπει να νικήσω.

Είμαι ένας Μιλγουόκι Μπακ. Αλλά πιο σημαντικό, είμαι ένας νικητής. Πρέπει να κάνω οτιδήποτε μπορώ για να κερδίσω και αν υπάρχει μία καλύτερη κατάσταση για να κερδίσω το τρόπαιο “Λάρι Ο’ Μπράιαν”, τότε πρέπει να την επιλέξω», δήλωσε ο Γιάννης.

Την ίδια ώρα… καρτέρι για τον Αντετοκούνμπο φαίνεται πως έχουν στήσει οι Νικς.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης θέλει να αποκτήσει έναν μεγάλο αστέρα, με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, Μπιλ Σίμονς, να επισημαίνει πως αυτό θα συμβεί μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Οι Νικς θέλουν να αποκτήσουν ένα όνομα που θα κάνει πάταγο, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι μέσα στους στόχους τους!

Ο Σίμονς κατονόμασε τρεις αστέρες του NBA ως πιθανούς μελλοντικούς παίκτες της ομάδας της Νέας Υόρκης, με την… τριάδα αυτή να αποτελείται από τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τζοέλ Εμπίντ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

«Οι Νικς θα πάρουν έναν από τους τρεις, το εγγυώμαι. Ο Γιάννης, ο Εμπίντ ή ο Μίτσελ θα είναι μέλος της ομάδας σε έναν χρόνο από τώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

