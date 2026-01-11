Την πρώτη του νίκη από τον Νοέμβριο και την τρίτη συνολικά στην εφετινή Greek Basketball League πανηγύρισε την Κυριακή το Μαρούσι, καθώς επιβλήθηκε με 96-78 του Προμηθέα Πάτρας στο Κλειστό του Αγίου Θωμά, για την 14η αγωνιστική.

Με πρωταγωνιστή τον Λευκορώσο Μαξίμ Σαλάς, που τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους (10/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές) και 8 ριμπάουντ, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου έβαλε «στοπ» σε ένα σερί επτά διαδοχικών ηττών στη Greek Basketball League.

Οι γηπεδούχοι έτσι διατήρησαν το +1 από τον ουραγό Πανιώνιο, πιάνοντας παράλληλα τον Κολοσσό στην 11η θέση της κατάταξης.

Για την αχαϊκή ομάδα, που έπεσε στο 6-7 και ισοβαθμεί στις θέσεις 5-8 με Άρη, Ηρακλή και Μύκονο, ξεχώρισε ο Κένταλ Κόουλμαν με 22 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Παρά τους 11 πόντους του Σαλάς στα πρώτα επτά λεπτά, ο Προμηθέας έδειχνε να… πατάει καλύτερα στο παρκέ και προηγήθηκε 21-15 στο 8ο λεπτό.

Ακολούθησε ένα διάστημα απόλυτης κυριαρχίας των γηπεδούχων, που σημείωσαν 15 αναπάντητους πόντους για να περάσουν μπροστά 30-21 στο 13΄, φτάνοντας λίγο αργότερα και το +10 (38-28 στο 15΄).

Οι Κόουλμαν και ΜακΚάλουμ επανέφεραν τους Αχαιούς κοντά στο σκορ, με το ημίχρονο να λήγει 47-44, ενώ δύο διαδοχικά καλάθια του Γκρέι έδωσαν προβάδισμα 48-47 στους φιλοξενούμενους, στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου.

Το Μαρούσι ξαναπήρε… κεφάλι στο σκορ, αλλά δεν μπόρεσε να ξεφύγει ως την τελευταία περίοδο, οπότε ο Σαλάς έφερε την ομάδα του στο +12 (82-70 στο 35΄) και στο +15 (87-72, δυόμισι λεπτά πριν το τέλος), «κλειδώνοντας» το αποτέλεσμα.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 47-44, 71-66, 96-78

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας, Σαλάς 30 (2τρ., 8ρ.), Καλαϊτζάκης 7 (1), Ουίλιαμς 5, Περάντες 10 (2), Μέικον 14 (2τρ., 9ασ.), Χατζηδάκης, Κινγκ 12 (2), Κουζέλογλου 5, Ντε Σόουζα 13, Γιαννόπουλος

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κούρο Σεγκούρα): Πλώτας 10 (1), ΜακΚάλουμ 16 (1τρ., 7ασ., 4κλ.), Καραγιαννίδης 4, Γκρέι 21 (1), Σταυρακόπουλος 3 (1), Χάρις, Κόουλμαν 22 (1τρ., 16ρ.), Μπαζίνας, Λάγιος 2