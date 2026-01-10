Σημάδια ζωής δείχνει ο Πανιώνιος, ο οποίος το Σάββατο πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στην εφετινή Greek Basketball League, αναπτερώνοντας τις ελπίδες του για την παραμονή.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε στη Γλυφάδα 73-62 του Κολοσσού Ρόδου, για τη 14η αγωνιστική, και τον πλησίασε σε απόσταση ενός βαθμού, εξασφαλίζοντας παράλληλα και το «πάνω χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθώς στον πρώτο γύρο είχε ηττηθεί με διαφορά δύο πόντων (78-76). Ο Νέιτ Ουότσον με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Ντέιβιντ Νίκολς, με 18 πόντους και 9 ασίστ.

Με όπλο την άμυνά του και την υπεροχή του στα ριμπάουντ, ο Πανιώνιος πήρε από την αρχή το προβάδισμα (8-0 στο 3΄, 22-10 στο 10΄ με τρίποντο του Σταρκς από τα 9μ.), για να φτάσει τη διαφορά στο +16 (34-18) στο 16΄, με πρωταγωνιστή τον Λιούις. Οι Ροδίτες αντέδρασαν και με ένα σερί 8-0 μείωσαν σε 35-28, αλλά Κρούζερ και Ουότσον διαμόρφωσαν το 39-28 του ημιχρόνου.

Η διαφορά έφτασε στη μέγιστη τιμή της (51-34), ακριβώς στα μισά της τρίτης περιόδου, όμως ο Νίκολς «πυροδότησε» ένα σερί 9-0 για τον Κολοσσό, ο οποίος μείωσε σε 51-43 στο 27΄. Δύο καλάθια του Ουότσον «ξεκόλλησαν» τους γηπεδούχους, που ένιωσαν ξανά απειλή όταν ο Μακ, με τρίποντο, μείωσε σε 66-59, τρία λεπτά πριν τη λήξη. Ένα καλάθι του Λιούις και ένα τρίποντο του Κρούζερ «τελείωσαν» οριστικά το ματς, με τον Πανιώνιο να πανηγυρίζει τη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα να αναπτερώνει τις ελπίδες του για παραμονή στην κατηγορία.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 39-28, 58-44, 73-62

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νέναντ Μάρκοβιτς): Ουότσον 17, Λέμον 5 (1), Τόμασον 3 (1τρ., 6ασ.), Κρούζερ 10 (2), Γκίκας 6 (8ασ.), Σταρκς 6 (2), Τσαλμπούρης 4 (1), Λιούις 13 (1), Γόντικας 8, Νικολαϊδης 1

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Αρης Λυκογιάννης): Μακ 17 (1τρ., 8ρ.), Πετρόπουλος 3, Νίκολς 18 (2τρ., 9ασ.), Χρυσικόπουλος, Ακιν 8, Γκούντγουιν 6, Καράμπελας 2, Κολόβερος 6, Κουρουπάκης 2, Γκαλβανίνι