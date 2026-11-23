Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Allwyn Women’s Basketball League 1 ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε με 74-57 του ΠΑΟΚ.

Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο στο πρώτο ημίχρονο, όμως στην συνέχεια ο ΠΑΣ Γιάννινα κυριάρχησε φτάνοντας σε μια άνετη νίκη και έχοντας για πρώτη σκόρερ τις Τζόρνταν με 22 πόντους και την Γουίλερ με 20. Στα αξιοσημείωτα του αγώνα η επιστροφή της Μούγιοβιτς μετά τον περυσινό σοβαρό τραυματισμό της. Για τον ΠΑΟΚ η Μάρσαλ είχε 12 πόντους και η Βιντσιλαίου 9.

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