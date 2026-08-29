Ο ΠΑΟΚ επικράτησε δύσκολα του Περιστερίου με 84-82 και συνέχισε με νίκη τις υποχρεώσεις του στα φιλικά προετοιμασίας εν όψει της νέας σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του εν όψει της νέας σεζόν, με τους ασπρόμαυρους να παίζουν το πρώτο φιλικό προετοιμασίας τους στο Μέτσοβο και να κάμπτουν δύσκολα την αντίσταση του Περιστερίου, σε ένα παιχνίδι που οι δύο προπονητές δοκίμασαν σχήματα και είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν κάτω από συνθήκες κανονικής αναμέτρησης.

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