Την πρώτη της συμμετοχή στο WNBA με τη φανέλα των Τορόντο Τέμπο, πραγματοποίησε η Μαριέλλα Φασούλα. Η διεθνής σέντερ στην πρεμιέρα του 30ου πρωταθλήματος του «μαγικού κόσμου» των γυναικών πήρε 1:20 χρόνο συμμετοχής και πρόσθεσε το όνομά της στη λίστα με τις Ελληνίδες αθλήτριες που έχουν αγωνιστεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο αγώνας είχε ιστορική σημασία, καθώς ήταν ο πρώτος της ομάδας του Καναδά, ωστόσο οι Τορόντο Τέμπο, ηττήθηκαν 68-65 εντός έδρας από τις Ουάσιγκτον Μιστίκς.

Η Φασούλα έγινε η πέμπτη Ελληνίδα που αγωνίζεται στο WNBA, μετά τις Αναστασία Κωστάκη, Εβίνα Μάλτση, Ζωή Δημητράκου και Τζάκι Γέμελος.

Πρώτη σκόρερ των Τέμπτο ήταν Μαρίνα Μάμπρεϊ με 27 πόντους, και των Μιστίκς η Σόνια Σίτρον με 26 πόντους.

Στον επόμενα αγώνα (14/5), οι Τορόντο Τέμπο θα αντιμετωπίσουν τις Σιάτλ Στορμ, στο Coca-Cola Coliseum.