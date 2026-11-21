Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται το Σάββατο (21/11) η 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, λίγο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης να ξεχωρίζει.

Το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας διεξάγεται στην Πυλαία (17:30), εκεί όπου ο αήττητος πρωτοπόρος ΠΑΟΚ (14 β., 7-0) υποδέχεται τον δεύτερο Άρη (13 β., 6-1) σε μια αναμέτρηση κορυφής με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr