Λίγοι θυμούνται το πέρασμά του από την Ελλάδα, ακόμη λιγότεροι αυτοί που θυμούνται ότι αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο Άλφα Ντιαλό, ανακάλεσε το μικρό διάστημα που πέρασε στο τριφύλλι, που τον αποδέσμευσε δίχως να καταγράψει συμμετοχή, τη σεζόν 2021-22.

Ο 29χρονος φόργουορντ, που πλέον ανήκει στους Ντένβερ Νάγκετς και απολαμβάνει να αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, μίλησε για το πέρασμά του από την Ευρώπη και θυμήθηκε την βραχύχρονη παρουσία του στην Ελλάδα, όπου αγωνίστηκε για πρώτη φορά τη σεζόν 2020-21, με τα χρώματα του Λαυρίου, πριν μετακομίσει στον Παναθηναϊκό.

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