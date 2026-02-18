Τη δική του απάντηση στην ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα σε βάρος του το Μαρούσι, για όσα είχε αναφέρει για τον Ηλία Παπαθεοδώρου, μέσω ανάρτησης στο Facebook, έδωσε ο Δήμος Ντικούδης.

Ο παλαίμαχος άσος και νυν αντιπρόεδρος της ΕΟΚ έκανε λόγο για γελοιότητες και επισήμανε πως δεν τον αγγίζουν οι απειλές, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα σταματήσει να εκφράζει τις απόψεις του.

«Το δικαίωμα μου να εκφράζω μπασκετικές απόψεις μετά από 17 χρόνια επαγγελματικής καριέρας και 5 χρόνια εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας, στην προσωπική μου σελίδα στα sociαl media, δεν μπορεί να μου το στερήσει κανείς. Σε όποιον αρέσουν οι απόψεις μου καλώς, σε όποιον δεν αρέσουν, πάλι καλώς. Υποδείξεις, γελοιότητες κ απειλές δεν με αγγίζουν», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο Ντικούδης.