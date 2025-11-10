Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ο Λένι Ουίλκενς, μία από τις σπουδαιότερες μορφές στην Ιστορία του ΝΒΑ και ένας από τους ελάχιστους που έχουν ενταχθεί στο Hall of Fame τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής, έφυγε χθες (9/11) από την ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του την Κυριακή, χωρίς να γνωστοποιήσει τα αίτια. Ο Ουίλκενς, εννιά φορές All-Star από το 1960 έως το 1975, μπήκε στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame το 1989 ως παίκτης και το 1998 ως προπονητής, έχοντας οδηγήσει τους Σιάτλ Σούπερ Σόνικς στην κατάκτηση του τίτλου το 1979.

Με 1.332 νίκες συνολικά, κατείχε για χρόνια το ρεκόρ νικών στο ΝΒΑ, ενώ σήμερα βρίσκεται τρίτος στη σχετική λίστα, πίσω από τον Γκρεγκ Πόποβιτς (1.390) και τον Ντον Νέλσον (1.335).

Ο Ουίλκενς υπήρξε αστέρας και στο κολεγιακό επίπεδο με το Providence, το οποίο απέσυρε τη φανέλα του με το Νο 14 το 1996. Το 2006 εντάχθηκε και στο College Basketball Hall of Fame. Μαζί με τους Τομ Χάινσον, Μπιλ Ράσελ, Μπιλ Σάρμαν και Τζον Γούντεν, αποτελούν την πεντάδα που έχει τιμηθεί διπλά (ως παίκτες και ως προπονητές) από το Hall of Fame.

Ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον θρύλο του αμερικανικού μπάσκετ:

«Ο Λένι Ουίλκενς αντιπροσώπευε το καλύτερο του ΝΒΑ — ένας Hall of Famer ως παίκτης, ως προπονητής και ένας από τους πιο σεβαστούς πρεσβευτές του παιχνιδιού. Περισσότερο όμως από τα επιτεύγματά του, ξεχώριζε για το ήθος και την προσφορά του στην κοινότητα του Σιάτλ, όπου στέκει και άγαλμά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Ουίλκενς επιλέχθηκε στο Νο 6 του ντραφτ του 1960 από τους Σεντ Λούις Χοκς, με τους οποίους πέρασε οκτώ σεζόν και αναδείχθηκε πέντε φορές All-Star. Το 1967-68 τερμάτισε δεύτερος στην ψηφοφορία για το βραβείο του MVP πίσω από τον Γουίλτ Τσέιμπερλεϊν.

Ακολούθησαν σπουδαία χρόνια στους Σιάτλ Σούπερ Σόνικς, όπου διετέλεσε και παίκτης-προπονητής, πριν οδηγήσει την ομάδα στο πρώτο της πρωτάθλημα το 1979.

Στην πολυετή καριέρα του στους πάγκους, πέρασε επίσης από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, Ατλάντα Χοκς, Τορόντο Ράπτορς και Νιού Υορκ Νικς, ολοκληρώνοντας με ρεκόρ 1.332-1.155.

The Cleveland Cavaliers are deeply saddened by the passing of Lenny Wilkens, a celebrated and legendary figure whose impact on our franchise and the game of basketball will never be forgotten.

We would like to extend our condolences to the family and friends of the great Lenny Wilkens. Beyond his excellence as a player and a coach, he was an innovator, a trailblazer, a winner and a leader not just in Atlanta but every community in which he played and coached.

In… pic.twitter.com/mREYj0feaN

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 10, 2025