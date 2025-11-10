Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος
Ο Λένι Ουίλκενς, μία από τις σπουδαιότερες μορφές στην Ιστορία του ΝΒΑ και ένας από τους ελάχιστους που έχουν ενταχθεί στο Hall of Fame τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής, έφυγε χθες (9/11) από την ζωή σε ηλικία 88 ετών.
Lenny Wilkens, Hall of Fame basketball player and coach, has died at 88.
Wilkens, who was known as the godfather of Seattle basketball, played for 15 seasons and his 1,332 wins as a head coach rank third all-time. pic.twitter.com/Rh7kGaKzbP
Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του την Κυριακή, χωρίς να γνωστοποιήσει τα αίτια. Ο Ουίλκενς, εννιά φορές All-Star από το 1960 έως το 1975, μπήκε στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame το 1989 ως παίκτης και το 1998 ως προπονητής, έχοντας οδηγήσει τους Σιάτλ Σούπερ Σόνικς στην κατάκτηση του τίτλου το 1979.
Με 1.332 νίκες συνολικά, κατείχε για χρόνια το ρεκόρ νικών στο ΝΒΑ, ενώ σήμερα βρίσκεται τρίτος στη σχετική λίστα, πίσω από τον Γκρεγκ Πόποβιτς (1.390) και τον Ντον Νέλσον (1.335).
RIP LENNY WILKENS
He was inducted into the Hall of Fame THREE TIMES: Player, Coach & 92 Dream Team
Ο Ουίλκενς υπήρξε αστέρας και στο κολεγιακό επίπεδο με το Providence, το οποίο απέσυρε τη φανέλα του με το Νο 14 το 1996. Το 2006 εντάχθηκε και στο College Basketball Hall of Fame. Μαζί με τους Τομ Χάινσον, Μπιλ Ράσελ, Μπιλ Σάρμαν και Τζον Γούντεν, αποτελούν την πεντάδα που έχει τιμηθεί διπλά (ως παίκτες και ως προπονητές) από το Hall of Fame.
Ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον θρύλο του αμερικανικού μπάσκετ:
«Ο Λένι Ουίλκενς αντιπροσώπευε το καλύτερο του ΝΒΑ — ένας Hall of Famer ως παίκτης, ως προπονητής και ένας από τους πιο σεβαστούς πρεσβευτές του παιχνιδιού. Περισσότερο όμως από τα επιτεύγματά του, ξεχώριζε για το ήθος και την προσφορά του στην κοινότητα του Σιάτλ, όπου στέκει και άγαλμά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Ουίλκενς επιλέχθηκε στο Νο 6 του ντραφτ του 1960 από τους Σεντ Λούις Χοκς, με τους οποίους πέρασε οκτώ σεζόν και αναδείχθηκε πέντε φορές All-Star. Το 1967-68 τερμάτισε δεύτερος στην ψηφοφορία για το βραβείο του MVP πίσω από τον Γουίλτ Τσέιμπερλεϊν.
Ακολούθησαν σπουδαία χρόνια στους Σιάτλ Σούπερ Σόνικς, όπου διετέλεσε και παίκτης-προπονητής, πριν οδηγήσει την ομάδα στο πρώτο της πρωτάθλημα το 1979.
We are deeply saddened by the passing of Seattle basketball legend Lenny Wilkens. His legacy and impact, both on the court and throughout our community, will continue to inspire for generations.
Our thoughts and condolences are with his family and loved ones at this time 💚💛 pic.twitter.com/h8LIlufP9D
Seattle didn’t just lose a basketball icon.
We lost a man who believed in people — on the court and in the community.
Thank you, Lenny Wilkens, for everything you gave this city. 💚💛 pic.twitter.com/Hw94AZjStq
Στην πολυετή καριέρα του στους πάγκους, πέρασε επίσης από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, Ατλάντα Χοκς, Τορόντο Ράπτορς και Νιού Υορκ Νικς, ολοκληρώνοντας με ρεκόρ 1.332-1.155.
The Cleveland Cavaliers are deeply saddened by the passing of Lenny Wilkens, a celebrated and legendary figure whose impact on our franchise and the game of basketball will never be forgotten.
Wilkens’ connection to the Cavaliers was felt on both sides of the court. As a player,… pic.twitter.com/29m9UdjtcL
We would like to extend our condolences to the family and friends of the great Lenny Wilkens. Beyond his excellence as a player and a coach, he was an innovator, a trailblazer, a winner and a leader not just in Atlanta but every community in which he played and coached.
In… pic.twitter.com/mREYj0feaN
We’re deeply saddened by the passing of Hall of Famer Lenny Wilkens — a pioneer whose leadership helped shape our foundation. His legacy will forever live on in the Raptors family. pic.twitter.com/zs2s73nO58
Το όνομά του παραμένει συνώνυμο του σεβασμού και της διαχρονικότητας στο ΝΒΑ.
Even when I was the coach in Seattle, Lenny Wilkens still felt like the coach of the Sonics to me!!
He was Just a special person. There are few out there like him. 😢 pic.twitter.com/JayAjZHL9s
All of Rip City is deeply saddened to hear of Lenny Wilkens passing. Lenny was an incredible person on and off the court, and his impact on the game of basketball will be felt for generations.
A Pacific Northwest legend, his two seasons in Portland, as player-coach and then… pic.twitter.com/aqnpevKV4U
Το περασμένο καλοκαίρι, έξω από το Climate Pledge Arena — την παλιά έδρα των Σούπερ Σόνικς — αποκαλύφθηκε άγαλμά του, προς τιμήν του.
RIP Lenny Wilkens
Born & raised Brooklyn
NBA 50 Greatest Players
NBA 15 Greatest Coaches
3x inductee in the Hall of Fame pic.twitter.com/IznRfEYJfa
