Έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ εμφανίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, αναμένεται να αγωνιστεί στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Σικάγο Μπουλς, τα ξημερώματα Κυριακής (03:00), εφόσον περάσει επιτυχώς τις τελευταίες εξετάσεις πριν από το τζάμπολ.

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε τεθεί εκτός δράσης λόγω θλάσης στη δεξιά γάμπα και εφόσον αγωνιστεί, θα πρόκειται για την πρώτη του συμμετοχή έπειτα από 24 ημέρες απουσίας. Στο διάστημα αυτό, οι Μπακς είχαν απολογισμό 2 νίκες και 6 ήττες χωρίς τον ηγέτη τους.

Ο τραυματισμός του σημειώθηκε στις 03/12, στην πρώτη περίοδο της νίκης επί των Ντιτρόιτ Πίστονς, όταν μετά από προσπάθεια κοντά στη βασική γραμμή αισθάνθηκε ενόχληση και αποχώρησε υποβασταζόμενος, με εννέα λεπτά να απομένουν στο πρώτο δωδεκάλεπτο. Αρχικά, το ιατρικό επιτελείο είχε εκτιμήσει ότι θα απουσίαζε από δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

Τη φετινή σεζόν ο 31χρονος Αντετοκούνμπο έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, έχοντας χάσει 14 από τα 31 παιχνίδια του Μιλγουόκι, μετρώντας ωστόσο κατά μέσο όρο 28,9 πόντους, 10,1 ριμπάουντ και 6,1 ασίστ ανά αγώνα.