Ο σούπερ σταρ του NBA, ΛεΜπρόν Τζέιμς, προπονήθηκε για πρώτη φορά από τότε που τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο πριν από δύο μήνες.

Ο 40χρονος φόργουορντ των Λος Άντζελες Λέικερς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια προπόνηση στη Νέα Υόρκη, εμφανιζόμενος σε καλή φόρμα μετά τον τραυματισμό του στην ήττα στα πλέι οφ από τη Μινεσότα, στα τέλη Απριλίου.

LeBron James posted a video on Instagram from earlier today going through his first on-court workout since suffering a sprained MCL in the Lakers’ first-round playoff loss to the Timberwolves.

He was in New York City over the weekend for Fanatics Fest. pic.twitter.com/blD94y8U9E

