Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο είναι κι επίσημα παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, υπογράφοντας two-way συμβόλαιο με την ομάδα των αδελφών του, Γιάννη και του Θανάση. Η συμφωνία του με τους Μπακς αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την οικογένεια Αντετοκούνμπο και το ΝΒΑ, καθώς για πρώτη φορά τρία αδέλφια θα συνυπάρχουν ταυτόχρονα στο ίδιο ρόστερ.

Ο 24χρονος γκαρντ/φόργουορντ επιστρέφει στο Μιλγουόκι, όπου είχε αγωνιστεί τη διετία 2022-24 με τη θυγατρική ομάδα, τους Ουισκόνσιν Χερντ, ενώ τη φετινή σεζόν ξεκίνησε στον Άρη, μετά την περσινή παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί στη Μούρθια, στη Μαζεϊκιάι και στην Ποντγκόριτσα.

Το two-way συμβόλαιο δίνει τη δυνατότητα στον Αντετοκούνμπο να αγωνιστεί έως και σε 50 αγώνες της κανονικής περιόδου, με ετήσιες απολαβές 636.435 δολαρίων (μικτά), ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής του. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα playoffs, εκτός αν το συμβόλαιό του μετατραπεί σε στάνταρ έως το τέλος της σεζόν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ