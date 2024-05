Ο θρυλικός αστέρας του NBA Μπιλ Γουόλτον (Bill Walton), ένας από τους καλύτερους σέντερ στην ιστορία του κολεγιακού μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 71 ετών έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Hall of Fame center Bill Walton has died of cancer, the NBA announced. He was 71.

Το βιογραφικό του Μπιλ Γουόλτον

Ο Γουόλτον, παίχτης – θρύλος του πανεπιστημίου του UCLA, είχε μια εξαιρετικά πετυχημένη καριέρα στο NBA από το 1974 έως και το 1988, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα, ενώ έχει εισέλθει και στο Hall of Fame της λίγκας.

Ο Μπιλ Γουόλτον κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του με τους Portland Trail Blazers και τον δεύτερο στο τέλος της διαδρομής του με τους Boston Celtics.

One of the very few to block Kareem Abdul-Jabbar sky hook.

Ο Μπιλ Γουόλτον είχε συνολικά στην καριέρα του 13,3 πόντους, 10,5 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ και 2,2 μπλοκ.

Bill Walton 💎🐐❤️🦁🫀🌟🏆🏆♾️🕊️ pic.twitter.com/okbSyuIKog — MICHAEL ANTHONY PHIPPS 🙏🏽🙏🙏🏿🙏🏻🙏🏾 (@Michael90445407) May 27, 2024

«Πραγματικά μοναδικός»

«Ο Μπιλ Γουόλτον ήταν πραγματικά μοναδικός», ανέφερε σε δήλωσή του ο επίτροπος του ΝΒΑ Άνταμ Σίλβερ. «Ως Hall of Famer, επαναπροσδιόρισε τη θέση του σέντερ. Οι μοναδικές ικανότητές του σε όλα τα επίπεδα τον έκαναν κυρίαρχη δύναμη στο UCLA και τον οδήγησαν σε MVP της κανονικής περιόδου και των τελικών του ΝΒΑ, σε δύο πρωταθλήματα ΝΒΑ και σε μια θέση στην 50ή και 75ή επετειακή ομάδα του ΝΒΑ».

«Στη συνέχεια, ο Μπιλ μετέφερε τον μεταδοτικό ενθουσιασμό και την αγάπη του για το παιχνίδι στις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, όπου παρείχε διορατικά και πολύχρωμα σχόλια που διασκέδασαν γενιές και γενιές οπαδών του μπάσκετ. Αλλά αυτό που θα θυμάμαι περισσότερο από αυτόν ήταν το κέφι του για ζωή. Ήταν τακτική παρουσία στις εκδηλώσεις του πρωταθλήματος – πάντα αισιόδοξος, χαμογελαστός και θέλοντας να μοιραστεί τη σοφία και τη ζεστασιά του. Εκτιμούσα τη στενή μας φιλία, ζήλευα την αστείρευτη ενέργειά του και θαύμαζα τον χρόνο που αφιέρωνε σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε», ανέφερε ο κομισάριος του NBA.