Ο Τζούνιορ Μπρίτζμαν, πρώην αστέρας του ΝΒΑ, αλλά του κολεγιακού μπάσκετ, ο οποίος στη συνέχεια έγινε δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, πέθανε την Τρίτη μετά από επείγον ιατρικό περιστατικό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο κέντρο του Λούισβιλ.

Αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι ο 71 ετών Μπρίτζμαν, είχε πιάσει το στήθος του και είπε ότι πίστευε ότι έπαθε καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν στο 45ο ετήσιο γεύμα ηγεσίας για τον προσκοπισμό, το οποίο είναι υπέρ του Συμβουλίου Κληρονομιάς Λίνκολν, του Προσκοπισμού της Αμερικής στο ξενοδοχείο Galt House.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Milwaukee Bucks minority owner and former player Junior Bridgeman has died after suffering a medical emergency at a public event Tuesday, according to WAVE, a Louisville TV station and NBC affiliate. Read more: https://t.co/vmcfFcpI5u pic.twitter.com/BsaRdBE86q — TMJ4 News (@tmj4) March 11, 2025 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο φορέας εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου επιβεβαίωσε τον θάνατο του Μπρίτζμαν με δήλωσή του στο WAVE News στο Λούσιβιλ και ο δήμαρχος της πόλης, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ, εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του δισεκατομμυριούχου.

Former Milwaukee Bucks player and billionaire businessman Junior Bridgeman has died at 71. https://t.co/HvR7VCISE5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — FOX 29 (@FOX29philly) March 12, 2025

Ο Μπρίτζμαν επιλέχθηκε στο Νο8 του NBA Draft 1975 από τους Λος Άντζελες Λέικερς και ήταν ένας από τα ανταλλάγματα που έδωσαν οι “Λιμνάνθρωποι” στους Μιλγουόκι Μπακς για τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ.

Junior Bridgeman was part of the Lakers-Bucks trade that brought Kareem to Hollywood. He passed away today at the age of 71 as one of the most successful businessmen, having been one of the largest franchisees of Wendy’s & Chili’s and owned a large Coke bottling plant. pic.twitter.com/5oEWoxWYPV — Darren Rovell (@darrenrovell) March 12, 2025

Αγωνίστηκε στο NBA από το 1975 έως το 1987, φορώντας τις φανέλες των Μπακς (10 σεζόν) και των Κλίπερς (2 σεζόν), έχοντας μέσους όρους καριέρας 13.6 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής. Έβγαλε συνολικά στην καριέρα του 3 εκατ. δολάρια.

Today we lost a legend and beloved member of the Louisville basketball family. Junior Bridgeman leaves an unmatched legacy and we are forever grateful for the impact he’s made on our program, our university and our city. We send our deepest condolences to the Bridgeman family… pic.twitter.com/Xy5oxZ6kjU — Louisville Athletics (@GoCards) March 11, 2025

Ο Μπρίτζμαν κατάλαβε από νωρίς ότι δεν μπορούσε να αρκεστεί στα λεφτά που θα έβγαζε ως παίκτης, ειδικά από την στιγμή που ήταν ρολίστας. Έκανε έτσι τις σωστές επενδύσεις – στα εστιατόρια Wendy’s – φτάνοντας κάποια στιγμή να έχει περισσότερα από 100 καταστήματα, πριν τα πουλήσει το 2016. Εκείνη την χρονιά μάλιστα, το Forbes ανέφερε ότι ήταν ο 4ος πλουσιότερος παλαίμαχος αθλητής παγκοσμίως, πίσω από τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τον Άρντολντ Πάλμερ!

Είχε επιχειρήσεις εμφιάλωσης της Coca-Cola, τα περιοδικά Ebony και Jet και ήταν συνιδιοκτήτης του Golf Club Valhalla στο Λούισβιλ. Είχε εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Rest in peace Junior Bridgeman. pic.twitter.com/oxoESkcUlk — Dwann B 🇺🇸 (@dwannb) March 12, 2025

https://t.co/cv2Irz7VYs #nba #FearTheDear Junior Bridgeman, a celebrated player for the Milwaukee Bucks and a successful entrepreneur, has passed away at 71 after experiencing a medical emergency during a fundraising event. Bridgeman, an All-American at Louisville, is remembered… — QWIKET NBA (@qwiket_nba) March 12, 2025

Σε ανακοίνωσή τους, οι Μπακς ανέφεραν ότι ήταν «σοκαρισμένοι και λυπημένοι» με τον θάνατό του την Τρίτη.

«Η φανέλα με το Νο. 2 που αποσύρθηκε από τον Τζούνιορ κρέμεται στο Fiserv Forum, λειτουργώντας ως μια συνεχής ανάμνηση του εξαιρετικού παιχνιδιού του στο γήπεδο και της επιρροής του στην επιτυχία των Μπακς», ανέφερε η ομάδα σε μια δήλωση.

We are shocked and saddened by the tragic passing of Bucks legend and owner Junior Bridgeman. We send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/XakoTcDeF5 — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 11, 2025

Ο Τζούνιορ Μπρίτζμαν αγόρασε πέρσι το 10% των μετοχών των Μιλγουόκι Μπακς.

Το «αντίο» του Μάτζικ Τζόνσον

«Με λύπη ακούω τον θάνατο του φίλου μου Τζούνιορ Μπρίτζμαν. Είχα το προνόμιο να παίξω εναντίον του και δεν θα ξεχάσω ποτέ πώς είχε ένα από τα πιο γλυκά τζαμπ σουτ στο ΝΒΑ. Αλλά ήταν ο χαρακτήρας του, η καλοσύνη του και η ευγενική του ψυχή που μου άφησαν πραγματικά μια μόνιμη εντύπωση. Ήταν ένα από τα ωραιότερα παιδιά που θα ήθελες να γνωρίσεις.

Αυτό που οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν είναι ότι ο Τζούνιορ δεν έκανε περιουσία ως παίκτης, αλλά μετέτρεψε αυτά που κέρδισε σε κάτι εξαιρετικό, και έγινε ένας δισεκατομμυριούχος Αφροαμερικανός επιχειρηματίας σε αυτή τη χώρα. Το επιχειρηματικό του χαρτοφυλάκιο περιελάμβανε κατοχή 450 franchise Wendy’s και Chili’s σε 20 πολιτείες, εμφιαλώσεις Coca-Cola στις ΗΠΑ και Καναδά, περιοδικά Ebony and Jet, Valhalla Golf Club στο Λούισβιλ και ήταν ιδιοκτήτης μειοψηφίας των Milwaukee Bucks. Ο Junior υπηρέτησε επίσης στα διοικητικά συμβούλια των PGA of America, Churchill Downs Inc, Fifth Third Bank, Jackson Hewitt, Governors Scholar Program, Crusade for Children Foundation, University of Louisville’s Board of Trustees, Louisville Arena Authority και άλλα. Είναι το σχέδιο για τόσους πολλούς σημερινούς και πρώην αθλητές σε όλα τα αθλήματα που η επιτυχία δεν τελειώνει όταν τελειώσετε με το παιχνίδι.

Πέρα από τα επαγγελματικά, ο Τζούνιορ και η σύζυγός του Ντόρις είχαν διαρκή αντίκτυπο ανοίγοντας πόρτες για Αφροαμερικανούς στο Ντέρμπι του Κεντάκι. Μέσω των ετήσιων προσπαθειών τους για το πάρτι πριν από το Ντέρμπι και τη συγκέντρωση κεφαλαίων, έδωσαν πρόσβαση σε τόσους πολλούς, συμπεριλαμβανομένου εμένα, για να ζήσουν αυτό το εμβληματικό γεγονός – κάτι που ιστορικά ήταν απρόσιτο για πολλούς στην κοινότητά μας.

Ευχαριστώ, Τζούνιορ, που αποτελείς έμπνευση για το πώς να είσαι άντρας, σύζυγος, πατέρας και επιχειρηματίας. Ξοδέψατε τόσο μεγάλο μέρος της καριέρας σας μετά το παιχνίδι δίνοντας καθοδήγηση και εκπαίδευση αθλητών και αναφέρομαι πάντα στο ταξίδι σας όταν μιλώ σε νέους αθλητές σχετικά με τη μετάβαση από το γήπεδο ή το γήπεδο στην αίθουσα συνεδριάσεων. Η κληρονομιά σας θα ξεπεράσει την οικονομική σας επιτυχία στις πόρτες που ανοίξατε για τόσες πολλές και εμπνευσμένες γενιές που έρχονται. Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μου. Η Cookie και εγώ θα προσευχόμαστε για τη σύζυγό του Doris, τα παιδιά του, τον Eden, τον Justin και τον Ryan και ολόκληρη την οικογένεια Bridgeman».

I’m saddened to hear of the passing of my friend Junior Bridgeman. I had the privilege of playing against him, and I’ll never forget how he had one of the sweetest jump shots in the NBA. But it was his character, his kindness, and his gentle soul that truly left a lasting… pic.twitter.com/i3xa3fgWuu — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) March 11, 2025

Το «αντίο» του Σακίλ Ο’ Νιλ

Από τη δική του πλευρά ο Σακίλ Ο’ Νιλ, μιλάει για τον θάνατο του φίλου του, μνημονεύοντας, τον θρύλο και συνιδιοκτήτη των Μπακς Junior Bridgeman.