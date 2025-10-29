Ο Σακίλ Ο’Νιλ κλήθηκε να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κατά τη διάρκεια του podcast (The Big Podcast with Shaq) που διατηρεί, και δεν δίστασε να απονείμει τα εύσημα στον Έλληνα σούπερ σταρ.

Απαντώντας στην ερώτηση για το ποιος από τους δύο είναι ο καλύτερος στην κορυφαία εκδοχή του, ο θρύλος του ΝΒΑ ανέφερε: «Είμαστε διαφορετικοί παίκτες, αλλά πιθανότατα πρέπει να πω τον Γιάννη. Το παιχνίδι έχει εξελιχθεί από τότε που έπαιζα — και αυτό θέλεις, θέλεις την εξέλιξη».

Με τη δήλωσή του, ο Σακίλ Ο’Νιλ έδειξε για ακόμη μία φορά τη μεγάλη εκτίμηση που τρέφει για τον Greek Freak και την επίδρασή του στην σύγχρονη εποχή του ΝΒΑ.

ΑΛ.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ