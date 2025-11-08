Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Μια ακόμη μυθική εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ Γιάννης Αντετοκούνμπο, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς σε επιβλητική νίκη στο ντέρμπι της Ανατολής κόντρα στους Σικάγο Μπουλς (126-110).

Ο Greek Freak στην εντυπωσιακή του εμφάνιση ήταν σαρωτικός καταγράφοντας αριθμούς για MVP. Σκόραρε 41 πόντους, μάζεψε 15 ριμπάουντ, έδωσε 9 ασίστ, είχε 2 κοψίματα και ισάριθμα κλεψίματα σε 34 λεπτά συμμετοχής με 15/29 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 8/11 βολές.

Οι Μπακς δεν μπήκαν καλά στην αναμέτρηση επιτρέποντας στους Μπουλς να προηγηθούν με 23-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ωστόσο στη συνέχεια ισορρόπησαν και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 53-52.

Στο δεύτερο ημίχρονο τα «Ελάφια» αφήνιασαν και κυριάρχησαν απέναντι στους «Ταύρους», φτάνοντας στο φινάλε να πανηγυρίσουν με άνεση τη νίκη, που ανεβάζει το ρεκόρ τους στο 6-3, με τους Μπουλς να πέφτουν στο 6-2.

Εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πολύ καλό ματς για τους Μπακς έκανε και ο Μάιλς Τέρνερ με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ για τους Μπουλς ξεχώρισε ο Μάτας Μπουζέλις με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-25, 53-52, 85-80, 126-110.

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 5 (1), Αντετοκούνμπο 41, (15/29 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/11 βολές, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ) Τέρνερ 23 (5/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Γκριν 6 (2/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρόλινς 20 (4/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Άντονι 11 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Κόφι 2, Κούζμα 11 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Πόρτις 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σιμς

ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ (Μπίλι Ντόνοβαν): Οκό 6 (4 ριμπάουντ), Μπουζέλις 20 (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Βούτσεβιτς 16 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Τζόουνς 17 (6/8 δίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκίντι 16 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 14 ασίστ), Γουίλιαμς 6 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χέρτερ 13 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντοσούνμου 7 (1), Σμιθ 7, Τέρι 2, Φίλιπς

Οι Καβαλίερς πέρασαν σαν… σίφουνας από την Ουάσιγκτον (148-114)

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστησαν πάρτι στην έδρα των Ουάσιγκτον Ουίζαρντς, επικρατώντας με το επιβλητικό 148-114. Οι Καβαλίερς επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 26-39, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 16 πόντων (59-76).

Στο δεύτερο μέρος η κυριαρχία των Καβαλίερς συνεχίστηκε, αφού οι Ουίζαρντς δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο να απειλήσουν τους φιλοξενούμενους που έφυγαν με τη νίκη, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 6-3.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Καβαλίερς, με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Οι Μάτζικ πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Σέλτικς (123-110)

Οι Ορλάντο Μάτζικ έκαμψαν την αντίσταση των Μπόστον Σέλτικς επικρατώντας με 123-110, κάνοντας εκπληκτική αρχή και τέλος στην αναμέτρηση.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με ορμή στο ματς και προηγήθηκαν με 38-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με τους «Κέλτες» να βγάζουν αντίδραση στο δεύτερο δωδεκάλεπτο μειώνοντας στους οκτώ (59-51).

Η αντεπίθεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, όπου με επί μέρους 27-33 μείωσαν στους τέσσερις πόντους (84-80), όμωε σε εκείνο το σημείο οι Μάτζικ αφυπνίστηκαν.

Οι γηπεδούχοι, ανέβασαν ξανά την απόδοσή τους στην τέταρτη περίοδο και έκαναν επί μέρους 39-30, για να πάρουν την τέταρτη νίκη τους στην σεζόν (4-5 το ρεκόρ τους), ρίχνοντας τους Σέλτικς στο 4-6.

Ο Φραντζ Βάγκνερ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ορλάντο Μάτζικ, με τον Τζέιλεν Μπράουν να ξεχωρίζει για τους Σέλτικς, έχοντας 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Οι Σπερς «λύγισαν» τους Ρόκετς, 121-110 στο ντέρμπι του Τέξας

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς είναι οι κυρίαρχοι του Τέξας, αφού μετά τους Μάβερικς υπέταξαν και τους Χιούστον Ρόκετς, επικρατώντας με 121-110.

Οι Σπερς δεν έκαναν καλή εκκίνηση στο ματς, με τους Ρόκετς να προηγούνται με 23-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι γηπεδούχοι έκαναν την αντεπίθεσή τους και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 51-50.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Σπερς είχαν το πάνω χέρι και στην λήξη της τρίτης περιόδου αύξησαν το προβάδισμά τους στους τέσσερις πόντους (86-82), κάνοντας το ξέσπασμά τους στην 4η περίοδο, για να φτάσουν με άνεση στη νίκη.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος για τους Σπερς, με τον Αλπερέν Σενγκούν να ξεχωρίζει για τους Ρόκετς με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Άνετα οι Μέμφις Γκρίζλις, 118-104 τους Ντάλας Μάβερικς

Οι Ντάλας Μάβερικς γνώρισαν ακόμη μια ήττα, αυτή τη φορά από τους Μέμφις Γκρίζλις με 118-104, ενώ οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς διέλυσαν τους Γιούτα Τζαζ με το επιβλητικό 137-97!

Στο Μέμφις οι Γκρίζλις υποδέχθηκαν τους Ντάλας Μάβερικς, με τις «αρκούδες» να στήνουν πάρτι απέναντι στους Τεξανούς, που έδωσαν συνέχεια στις προβληματικές τους εμφανίσεις. Πλέον οι Μάβερικς έχουν ρεκόρ 2-7 και θα πρέπει να βελτιώσουν αισθητά την απόδοσή τους αν θέλουν να «σώσουν» την χρονιά, ενώ οι Γκρίζλις βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση έχοντας ρεκόρ 4-6. Ο Τζα Μοράντ με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 13 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Νάτζι Μάρσαλ να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς έχοντας 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Οι Τίμπεργουλβς διέσυραν τους Τζάζ (137-97) Στην Μινεάπολις, οι Τίμπεργουλβς υποδέχθηκαν τους Γιούτα Τζαζ και δεν αποδείχθηκαν καλοί οικοδεσπότες, αφού ισοπέδωσαν τους «Μορμόνους» με το εντυπωσιακό 137-97. Ο Άντονι Έντουαρντς πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του την φετινή σεζόν, έχοντας 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Κιγιόντε Τζόρτζ να ξεχωρίζει για τους Τζαζ με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Με σούπερ Κάνινγχαμ οι Πίστονς, 125 -107 τους Νετς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς, πέρασαν με άνεση από την έδρα των Μπρούκλιν Νετς επικρατώντας με 125-107. Τα «Πιστόνια» συνεχίζουν με την ίδια… φόρα από την περσινή σεζόν, φτάνοντας στην έβδομη νίκη τους (7-2 το ρεκόρ τους) και έχουν βάλει από νωρίς πλώρη εισόδου στα playoffs για δεύτερη σερί χρονιά.