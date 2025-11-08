Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος
Μια ακόμη μυθική εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ Γιάννης Αντετοκούνμπο, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς σε επιβλητική νίκη στο ντέρμπι της Ανατολής κόντρα στους Σικάγο Μπουλς (126-110).
Ο Greek Freak στην εντυπωσιακή του εμφάνιση ήταν σαρωτικός καταγράφοντας αριθμούς για MVP. Σκόραρε 41 πόντους, μάζεψε 15 ριμπάουντ, έδωσε 9 ασίστ, είχε 2 κοψίματα και ισάριθμα κλεψίματα σε 34 λεπτά συμμετοχής με 15/29 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 8/11 βολές.
Οι Μπακς δεν μπήκαν καλά στην αναμέτρηση επιτρέποντας στους Μπουλς να προηγηθούν με 23-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ωστόσο στη συνέχεια ισορρόπησαν και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 53-52.
Στο δεύτερο ημίχρονο τα «Ελάφια» αφήνιασαν και κυριάρχησαν απέναντι στους «Ταύρους», φτάνοντας στο φινάλε να πανηγυρίσουν με άνεση τη νίκη, που ανεβάζει το ρεκόρ τους στο 6-3, με τους Μπουλς να πέφτουν στο 6-2.
Εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πολύ καλό ματς για τους Μπακς έκανε και ο Μάιλς Τέρνερ με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ για τους Μπουλς ξεχώρισε ο Μάτας Μπουζέλις με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 23-25, 53-52, 85-80, 126-110.
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 5 (1), Αντετοκούνμπο 41, (15/29 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/11 βολές, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ) Τέρνερ 23 (5/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Γκριν 6 (2/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρόλινς 20 (4/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Άντονι 11 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Κόφι 2, Κούζμα 11 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Πόρτις 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σιμς
ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ (Μπίλι Ντόνοβαν): Οκό 6 (4 ριμπάουντ), Μπουζέλις 20 (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Βούτσεβιτς 16 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Τζόουνς 17 (6/8 δίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκίντι 16 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 14 ασίστ), Γουίλιαμς 6 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χέρτερ 13 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντοσούνμου 7 (1), Σμιθ 7, Τέρι 2, Φίλιπς
Οι Καβαλίερς πέρασαν σαν… σίφουνας από την Ουάσιγκτον (148-114)
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστησαν πάρτι στην έδρα των Ουάσιγκτον Ουίζαρντς, επικρατώντας με το επιβλητικό 148-114. Οι Καβαλίερς επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 26-39, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 16 πόντων (59-76).
Στο δεύτερο μέρος η κυριαρχία των Καβαλίερς συνεχίστηκε, αφού οι Ουίζαρντς δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο να απειλήσουν τους φιλοξενούμενους που έφυγαν με τη νίκη, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 6-3.
Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Καβαλίερς, με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Οι Μάτζικ πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Σέλτικς (123-110)
Οι Ορλάντο Μάτζικ έκαμψαν την αντίσταση των Μπόστον Σέλτικς επικρατώντας με 123-110, κάνοντας εκπληκτική αρχή και τέλος στην αναμέτρηση.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν με ορμή στο ματς και προηγήθηκαν με 38-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με τους «Κέλτες» να βγάζουν αντίδραση στο δεύτερο δωδεκάλεπτο μειώνοντας στους οκτώ (59-51).
Η αντεπίθεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, όπου με επί μέρους 27-33 μείωσαν στους τέσσερις πόντους (84-80), όμωε σε εκείνο το σημείο οι Μάτζικ αφυπνίστηκαν.
Οι γηπεδούχοι, ανέβασαν ξανά την απόδοσή τους στην τέταρτη περίοδο και έκαναν επί μέρους 39-30, για να πάρουν την τέταρτη νίκη τους στην σεζόν (4-5 το ρεκόρ τους), ρίχνοντας τους Σέλτικς στο 4-6.
Ο Φραντζ Βάγκνερ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ορλάντο Μάτζικ, με τον Τζέιλεν Μπράουν να ξεχωρίζει για τους Σέλτικς, έχοντας 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Οι Σπερς «λύγισαν» τους Ρόκετς, 121-110 στο ντέρμπι του Τέξας
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς είναι οι κυρίαρχοι του Τέξας, αφού μετά τους Μάβερικς υπέταξαν και τους Χιούστον Ρόκετς, επικρατώντας με 121-110.
Οι Σπερς δεν έκαναν καλή εκκίνηση στο ματς, με τους Ρόκετς να προηγούνται με 23-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι γηπεδούχοι έκαναν την αντεπίθεσή τους και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 51-50.
Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Σπερς είχαν το πάνω χέρι και στην λήξη της τρίτης περιόδου αύξησαν το προβάδισμά τους στους τέσσερις πόντους (86-82), κάνοντας το ξέσπασμά τους στην 4η περίοδο, για να φτάσουν με άνεση στη νίκη.
Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος για τους Σπερς, με τον Αλπερέν Σενγκούν να ξεχωρίζει για τους Ρόκετς με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Άνετα οι Μέμφις Γκρίζλις, 118-104 τους Ντάλας Μάβερικς
Στο Μέμφις οι Γκρίζλις υποδέχθηκαν τους Ντάλας Μάβερικς, με τις «αρκούδες» να στήνουν πάρτι απέναντι στους Τεξανούς, που έδωσαν συνέχεια στις προβληματικές τους εμφανίσεις.
Πλέον οι Μάβερικς έχουν ρεκόρ 2-7 και θα πρέπει να βελτιώσουν αισθητά την απόδοσή τους αν θέλουν να «σώσουν» την χρονιά, ενώ οι Γκρίζλις βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση έχοντας ρεκόρ 4-6.
Ο Τζα Μοράντ με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 13 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Νάτζι Μάρσαλ να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς έχοντας 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Οι Τίμπεργουλβς διέσυραν τους Τζάζ (137-97)
Στην Μινεάπολις, οι Τίμπεργουλβς υποδέχθηκαν τους Γιούτα Τζαζ και δεν αποδείχθηκαν καλοί οικοδεσπότες, αφού ισοπέδωσαν τους «Μορμόνους» με το εντυπωσιακό 137-97.
Ο Άντονι Έντουαρντς πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του την φετινή σεζόν, έχοντας 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Κιγιόντε Τζόρτζ να ξεχωρίζει για τους Τζαζ με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Με σούπερ Κάνινγχαμ οι Πίστονς, 125 -107 τους Νετς
Απέναντι στους Νετς, οι φιλοξενούμενοι έκαναν επίδειξη δύναμης, φτάνοντας με άνεση στη νίκη, ρίχνοντας τους Μπρούκλιν Νετς στο 1-8, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται σε φάση βαθιάς αναδόμησης.
Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 34 πόντους και 10 ασίστ, ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Ντιτρόιτ Πίστονς, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, να ξεχωρίζει για τους Νετς με 28 πόντους και 5 ριμπάουντ.