Επεισοδιακός με όλη τη σημασία της λέξης ήταν ο αγώνας των Σάρλοτ Χόρνετς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, τα ξημερώματα στο ΝΒΑ. Ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε… ρινγκ στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όταν ξέσπασε άγριος καβγάς μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων με τις μπουνιές, τα χαστούκια και τα σπρωξίματα εκατέρωθεν να δίνουν και να παίρνουν.

Όλα ξεκίνησαν μετά από ένα σκληρό φάουλ του Μούσα Ντιαμπατέ των Σάρλοτ Χόρνετς στον σέντερ των Ντιτρόιτ Πίστονς, Τζέιλεν Ντούρεν.

BENCHES CLEAR IN PISTONS-HORNETS 😲 Moussa Diabate, Miles Bridges, Jalen Duren and Isaiah Stewart were all ejected following the altercation during Pistons-Hornets. pic.twitter.com/VeNSi6vEBR — ESPN (@espn) February 10, 2026

Μετά τον καταλογισμό του φάουλ από τους διαιτητές, οι δύο μπασκετμπολίστες «κόλλησαν» τα πρόσωπά τους δείχνοντας έτοιμοι για καβγά, με τον Ντούρεν να κάνει πρώτος κίνηση δίνοντας χαστούκι στον αντίπαλό του.

Η κίνηση αυτή έκανε έξαλλο τον Ντιαμπατέ που άρχισε να κυνηγάει σε όλο το γήπεδο τον Ντούρεν ενώ στον καβγά ενεπλάκη και ο Μάιλς Μπρίτζες που έσπρωξε τον σέντερ των Πίστονς.

Ωστόσο ο Ντιαμπατέ ήταν ασυγκράτητος χτυπώντας τον Ντούρεν με γροθιά, κάτι που έκανε και ο Μπρίτζες.

Τα προπονητικά τιμ και οι αναπληρωματικοί των δύο ομάδων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να… περισώσουν την κατάσταση, ωστόσο δεν κατάφεραν το παραμικρό, αλλά όξυναν περισσότερα τα πνεύματα..

Ο φόργουορντ των Πίστονς, Αϊζάια Στιούαρτ που ήταν στον πάγκο των αναπληρωματικών, άρπαξε από τον λαιμό τον Μάιλς Μπρίτζες και ακολούθησε πανδαιμόνιο.

Τελικά οι διαιτητές κατάφεραν να επαναφέρουν την τάξη, αποβάλλοντας τους τέσσερις πρωταγωνιστές των επεισοδίων, τους Ντιαμπατέ, Μπρίτζες, Ντούρεν και Στιούαρτ, που κινδυνεύουν πλέον με μεγάλο χρηματικό πρόστιμο από τη Λίγκα, ενδεχομένως και με τιμωρία για τους προσεχείς αγώνες των ομάδων τους.

PISTONS AND HORNETS GET INTO IT!!! 😳😳 4 EJECTIONS. 4!!! pic.twitter.com/Gcl67LCh0s — Bleacher Report (@BleacherReport) February 10, 2026

Σύμφωνα με τον κανονισμό του NBA, κατά τη διάρκεια ανάλογων διενέξεων οι παίκτες που δεν βρίσκονται στο παρκέ, όπως εν προκειμένω ο Αϊζάια Στιούαρτ, πρέπει να παραμένουν στον πάγκο. Η λίγκα ορίζει επίσης ότι οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αυτόματη αποβολή από έναν αγώνα χωρίς αμοιβή, καθώς και με πρόσθετο πρόστιμο 50.000 δολαρίων.