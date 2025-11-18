Για την πορεία του μεγάλου project που ετοιμάζει το NBA για την ευρωπαϊκή αγορά μίλησε ο general manager του NBA Europe, Γιώργος Αϊβάζογλου στην ισπανική εφημερίδα «AS», επισημαίνοντας ότι το εγχείρημα βρίσκεται πλέον σε ώριμη φάση, με συζητήσεις και διαδικασίες που προχωρούν με γρήγορο ρυθμό.

Ο ίδιος, περιγράφοντας την πρόοδο που έχει γίνει από την άνοιξη, τόνισε: «Υπάρχει τεράστια δυναμική από τότε που κάναμε την κοινή ανακοίνωση. Ο επίτροπός μας, Άνταμ Σίλβερ, και ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, εργάζονται ακούραστα από τον Μάρτιο. Βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο αυτής της διερευνητικής φάσης».

Όπως αποκάλυψε, η JP Morgan και η Raine έχουν αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο από το καλοκαίρι, με τις επαφές να περιλαμβάνουν ομάδες, επενδυτές και διάφορους οργανισμούς.

Για το αρχικό format της λίγκας, ο Αϊβάζογλου σημείωσε ότι στόχος είναι η πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2027: «Θέλουμε να ξεκινήσουμε με 16 ομάδες, δώδεκα από τις οποίες θα είναι μόνιμα franchise και οι άλλες τέσσερις θα πρέπει να προκριθούν».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, τόσο από κορυφαίες μπασκετικές ομάδες, όσο και από συλλόγους ποδοσφαίρου που εξετάζουν τη δημιουργία τμήματος μπάσκετ.

Αναφορικά με τις απόψεις ότι το NBA στοχεύει περισσότερο σε μεγάλες πόλεις παρά σε υφιστάμενους συλλόγους, ο Αϊβάζογλου ήταν ξεκάθαρος:

«Απορρίπτω την ιδέα ότι εστιάζει μόνο στις πόλεις και όχι στις ομάδες. Πιστεύω ότι υπάρχει μια υγιής ισορροπία».

Στη συνέχεια ανέλυσε το σκεπτικό του: «Το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν συνειδητοποιεί την αξία που θα έπρεπρε. Είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές άθλημα, με 270 εκατομμύρια οπαδούς… αλλά η συνεισφορά των πρωταθλημάτων δεν υπερβαίνει το 0,5% της αθλητικής βιομηχανίας».

Τόνισε επίσης ότι αρκετές μεγάλες πόλεις, με ισχυρή μπασκετική βάση, δεν έχουν ομάδα σε κορυφαίο επίπεδο — κάτι που το NBA θεωρεί χαμένη ευκαιρία για την αγορά.

Ερωτηθείς για την πιθανή παρουσία Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, απάντησε:

«Είναι δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο… Θέλουμε να συνεργαστούμε με μερικές από τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες brands στην Ευρώπη και τον κόσμο».

Ωστόσο άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο: «Δεν μπορώ να πω ότι τίποτα έχει αποκλειστεί εντελώς».

Για το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Ευρωλίγκα, ο Αϊβάζογλου υπογράμμισε πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαρκή επαφή:

«Παραμένουμε ανοιχτοί σε συζήτηση. Έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές τους τελευταίους έξι μήνες…».

Ο GM του NBA Europe αναφέρθηκε και σε ιδέες που αφορούν κοινά events με το NBA στο μέλλον:

«Μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο όπου θα δημιουργηθεί τουρνουά με ομάδες τόσο από το τρέχον NBA όσο και από το νέο πρωτάθλημα».

Όπως είπε, ο Άνταμ Σίλβερ και ο Μαρκ Τέιτουμ έχουν ήδη συζητήσει τέτοιους πιθανούς δρόμους συνεργασίας.

Αναφερόμενος στο οικονομικό κομμάτι, ο Αϊβάζογλου δήλωσε με βεβαιότητα:

«Ναι, 100%. Μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τα έσοδα. Αλλά χρειάζεται να αναζωπυρώσουμε το πάθος στη βάση της πυραμίδας».

Τόνισε επίσης ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό ευρωπαϊκών ομάδων έχει σήμερα πρόσβαση στην EuroLeague — κάτι που αποκλείει την πλειονότητα των φιλάθλων.

Το NBA, όπως είπε, μπορεί να φέρει «ένα πιο ευρύ και ποικιλόμορφο κοινό», αξιοποιώντας το brand, τα media και τον τρόπο αφήγησης που έχει ήδη καθιερώσει στις ΗΠΑ.

Επιμέλεια: Χρυσοβαλάντης Ανδρουλάκης