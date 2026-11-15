Ο Άρης έδειξε τα δόντια του στον Ολυμπιακό, τον οποίο διέλυσε με το εντυπωσιακό 100-78, για να ανέβει στο 6-1 και να παραμείνει στη 2η θέση της βαθμολογίας, μετά την 7η αγωνιστική της GBL.

Σε ένα ηλεκτρισμένο «Nick Galis Hall», ο Άρης ξεκίνησε ονειρικά το παιχνίδι, ευστοχώντας σε τρία τρίποντα από τους Ντιμιτρίεβιτς, Μήτρου-Λονγκ και Μοκόκα για να πάρει προβάδισμα 9-0, πριν οι ερυθρόλευκοι πετύχουν τους πρώτους τους πόντους με καλάθι του Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός προσάρμοσε την άμυνά του και επέστρεψε με τους Φουρνιέ και Χολ να μειώνουν σε 9-6, πριν ακολουθήσει ακόμη ένα τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ για το 12-6.

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