Παρουσιάζοντας σκαμπανεβάσματα στην επιθετική του λειτουργία, ο Άρης κατάφερε να φύγει με τη νίκη από τη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού με 96-92 για την 23η αγωνιστική της GBL.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν ο Αμίν Νουά, ο οποίος πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 31 πόντους, επτά ριμπάουντ και τρεις ασίστ. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Ρόνι Χάρελ με 18 πόντους, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρόσθεσε 10 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ, βοηθώντας ουσιαστικά την ομάδα του.

