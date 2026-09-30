Ο Αθηναϊκός κατέκτησε το 2ο Aθens Cup στο κλειστό του Βύρωνα, ολοκληρώνοντας αήττητος την παρουσία του στο τουρνουά. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου επικράτησε και της Ραπίντ Βουκουρεστίου με 82-65, μετά τις νίκες απέναντι σε Μέχελεν και USK Πράγας.

Ο Αθηναϊκός μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι, κυριάρχησε στο πρώτο δεκάλεπτο και, παρά το εκτεταμένο ροτέισιον, διατήρησε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Στην τρίτη περίοδο ανέβασε ξανά την ένταση, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το ματς και φτάνοντας άνετα στη νίκη.

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