Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούμπο, να «σκοτώνει» τους αντιπάλους του με τα καρφώματα στα αντίπαλα καλάθια, όμως ο διεθνούς φήμης μπασκετμπολίστας, δεν φαίνεται να τα καταφέρνει εξίσου καλά και με τις κατσαρίδες.

Ο Έλληνας διεθνής σέντερ απ’ ότι φαίνεται στο βίντεο τα έβαλε με μια κατσαρίδα, που «έκοβε» βόλτες σε κάποιο σημείο του δωματίου του σπιτιού του και οι αντιδράσεις του προκάλεσαν γέλιο και πολλά σχόλια στα social media…

Για να την σκοτώσει, αρχικά της έριξε την παντόφλα του. Δεν τα κατάφερε και αποφάσισε να δοκιμάσει με… όπλο τα παπούτσια του.

Πέταξε το ένα, δεν βρήκε στόχο. Πέταξε το άλλο, πάλι αστόχησε. Αν και αυτή τη φορά πλησίασε πολύ κοντά στον στόχο… Τελικά, δοκίμασε και με άλλο ζευγάρι παπούτσια μπας και την πετύχει!

Η κατσαρίδα όμως ήταν δύσκολος αντίπαλος. Πήγαινε από τη μια γωνία στην άλλη και κάθε φορά ξέφευγε από τις …παπουτσιές του διεθνή σέντερ.

Ο Γιάννης τελικά απηύδησε από τις ανεπιτυχείς προσπάθειές του να τη σκοτώσει και είπε στη γυναίκα του, η οποία έκανε live στο Instagram, ν΄ανοίξει την πόρτα μπας και φύγει η κατσαρίδα…

This guy man😂@Giannis_An34 trying to kill a roach live on Instagram😂#basketball #nba #antetokounmpo #bucks #euroleague pic.twitter.com/a59ngVqnaa

— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) July 17, 2025