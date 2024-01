Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει πρώτος σε ψήφους για το NBA All-Star Game 2024, ανοίγοντας μάλιστα κι άλλο τη διαφορά από τον δεύτερο σε προτιμήσεις ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Το NBA ενημέρωσε για δεύτερη φορά όσον αφορά τη μέχρι στιγμής καταμέτρηση των ψήφων της διαδικασίας που ολοκληρώνεται στις 20 Γενάρη. Σε αυτή, ο Έλληνας σούπερ σταρ βρίσκεται πρώτος σε όλη τη λίγκα, πάνω και από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» έχει μέχρι στιγμής περίπου 3.400.000 ψήφους, 400 χιλιάδες δηλαδή παραπάνω από τον «βασιλιά», ανοίγοντας τη διαφορά του σε σχέση με το προηγούμενο update. Οι δυο τους, είναι και οι μοναδικοί που έχουν παραπάνω από 3 εκατομμύρια ψήφους.

Θυμίζουμε πως η ψηφοφορία αφορά τις βασικές πεντάδες, στις οποίες δεδομένα θα βρίσκονται τόσο ο Αντετοκούνμπο όσο και ο ΛεΜπρόν.

The second EAST returns for #NBAAllStar 2024! Who in the top 10 stands out to you? 👀#NBAAllStar Voting presented by @ATT continues through January 20 on the NBA App and https://t.co/Pqxh2EPubW!

