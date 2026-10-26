Ευχάριστα νέα για το ελληνικό μπάσκετ, επιτέλους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δικαιώνονται ταυτόχρονα, κάτι που έχει να συμβεί από την εποχή που συμφωνούσαν για την ώρα του αγώνα. Να θυμίσω, βέβαια, ότι οι πράσινοι προσέφυγαν για την Τσαρούχα, οι ερυθρόλευκοι παρενέβησαν υπέρ της και το ΑΣΕΑΔ άκουσε και τους δύο. Αν όλα τα έστηνε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας με την παρέα του, οι δύο γίγαντες βγαίνουν λευκοί σαν το χιόνι. Η πιο ένοχη θέση σε αυτό το παιχνίδι ανήκει, δήθεν, στο κεφάλι.

Ποιο κεφάλι, όμως. Μπας και είναι δυο! Στα έλεγα τις προάλλες. Ο Λιόλιος, πάντως, βρίσκεται πια στη φυλακή. Στη στενή, στο φρέσκο.

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