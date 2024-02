Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Ντάμιαν Λίλαρντ κατέκτησε τον διαγωνισμό τριπόντων του All-Star Gam, όντας ο πρώτος παίκτης μετά από 16 χρόνια που πετυχαίνει το repeat.

Ο διαγωνισμός των τριπόντων ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αφού τέσσερις παίκτες ισοβάθμησαν στους 26 πόντους και χρειάστηκε το tiebreaker για να βγουν οι φιναλίστ.

Στην πρώτη προσπάθεια οι πόντοι ήταν: Τρε Γιάνγκ 26, Ταϊρίς Χαλιμπάρτον 26, Καρλ Άντονι Τάουνς 26, Ντάμιαν Λίλαρντ 26, Λάουρι Μάρκανεν 25, Τζέιλεν Μπράνσον 24, Ντόνοβαν Μίτσελ 21 kai Μαλίκ Μπίζλι 20.

Δεδομένου ότι στον τελικό περνούν τρεις παίκτες χρειάστηκε το tiebreaker 30 δευτερολέπτων για να προκύψουν οι τέσσερις φιναλίστ, με τον Τρε Γιάνγκ να ξεκινάει πρώτος την προσπάθειά του σημειώνοντας 15 πόντους. Δεύτερος σούταρε ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον που σημείωσε 12 πόντους, δίνοντας ουσιαστικά την πρόκριση στον Τρε Γιάνγκ, με τον Καρλ Άντονι Τάουνς να ακολουθεί με 16 πόντους.

Τελευταίος σούταρε ο Ντάμιαν Λίλαρντ, που σημείωσε και αυτός 16 πόντους, παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό μαζί με τους Γιάνγκ και Τάουνς, αφήνοντας εκτός διαγωνισμού τον Χαλιμπέρτον.

Στον τελικό ο Καρλ Άντονι Τάουνς ξεκίνησε πρώτος βάζοντας 24 πόντους, με τον Τρε Γιάνγκ να ξεκινάει δεύτερος την προσπάθειά του, σκοράροντας και αυτός 24 πόντους.

Συνεπώς ο Ντάμιαν Λίλαρντ χρειάζονταν πάνω από 24 πόντους για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε την περσινή σεζόν, με τον πολύπειρο γκαρντ των Μιλγουόκι Μπακς να χρειάζεται την «Dame Time» αφού στην τελευταία προσπάθεια ευστόχησε και έφτασε τους 26 πόντους.

O Ντάμιαν Λίλαρντ, μάλιστα έγινε ο πρώτος παίκτης μετά από 16 χρόνια που κατακτά δεύτερη σερί φορά τον διαγωνισμό τριπόντων, παίρνοντας τα σκήπτρα από τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Τζέισον Καπόνο που το είχε καταφέρει στα NBA All-Star Game του 2007 και του 2008.

DAME TIME ⌚️

Dame Lillard scores 26 points to take home the 2024 #Starry3PT ‼️

Back-to-back champion. pic.twitter.com/ckKB4FAsiC

— NBA (@NBA) February 18, 2024