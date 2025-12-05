Θα πάει στους Λέικερς ο Αντετοκούνμπο;

Σύμφωνα με το FOX News ο Ντόνσιτς ζήτησε από τη διοίκηση των Λέικερς να εξετάσουν το ενδεχόμενο απόκτησης του Greek Freak.

«Μπορώ να σας πω ότι οι Λέικερς ζήτησαν πληροφορίες, όπως και ο ίδιος ο Λούκα Ντόντσιτς, προσπαθώντας να δουν αν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία με τους Μιλγουόκι Μπακς», ανέφερε δημοσιογράφος του Fox News.

Τώρα τα σενάρια για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν πάρει φωτιά.

Τη ίδια ώρα, οι φήμες για την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς οργιάζουν.

Πέρα από αυτά τα δημοσιεύματα, ο Greek Freak  έχει να διαχειριστεί και ένα πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας στον αγώνα με το Ντιτρόιτ, έπεσε στο παρκέ στο 3′ και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια.

