Θα πάει στους Λέικερς ο Αντετοκούνμπο;

Σύμφωνα με το FOX News ο Ντόνσιτς ζήτησε από τη διοίκηση των Λέικερς να εξετάσουν το ενδεχόμενο απόκτησης του Greek Freak.

«Μπορώ να σας πω ότι οι Λέικερς ζήτησαν πληροφορίες, όπως και ο ίδιος ο Λούκα Ντόντσιτς, προσπαθώντας να δουν αν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία με τους Μιλγουόκι Μπακς», ανέφερε δημοσιογράφος του Fox News.

Τώρα τα σενάρια για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν πάρει φωτιά.

REPORT: Luka Doncic asked the Lakers to see if they can acquire Giannis Antetokounmpo 👀 “I can tell you that the Lakers inquired and Luka Doncic himself inquired, trying to see if the Lakers could work out a deal with the Milwaukee Bucks.” (Via @LouCanellis) pic.twitter.com/ZWNiY9gt0j — CourtSideHeat (@CourtSideHeat) December 4, 2025

Τη ίδια ώρα, οι φήμες για την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς οργιάζουν.

Πέρα από αυτά τα δημοσιεύματα, ο Greek Freak έχει να διαχειριστεί και ένα πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας στον αγώνα με το Ντιτρόιτ, έπεσε στο παρκέ στο 3′ και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια.