Ο «καυτός» Εβάν Φουρνιέ υπέγραψε τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακός με 95-70 απέναντι στον Ηρακλής στο Ιβανώφειο, για τη 19η αγωνιστική της GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρατάχθηκαν με μόλις δέκα παίκτες -ανάμεσά τους και ο νεαρός Μπουρνελές- έχοντας σημαντικές απουσίες (Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Τζόουνς). Ωστόσο, ο Γάλλος γκαρντ κάλυψε κάθε κενό με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 32 πόντους, που αποτελούν ατομικό ρεκόρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις. Τελείωσε τον αγώνα με 9/11 δίποντα, 4/10 τρίποντα και 2/2 βολές, προσθέτοντας 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των Σάσα Βεζένκοφ και Άλεκ Πίτερς στο σκοράρισμα, ενώ ανησυχία προκάλεσε η αποχώρηση του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο 29’30”, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

